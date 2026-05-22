Yaz Aylarında Sinekleri Evden Uzak Tutmanın Basit Hilesi!

Özellikle pencere ve kapıların sık sık açık kaldığı dönemlerde sinekler mutfaklara, meyve kaselerine ve yemek alanlarına kolayca girebiliyor. Bu yüzden birçok kişi, ev içinde ağır kimyasal kokular bırakmayan daha doğal çözümler arıyor.

Limon ve karanfil yöntemi de bu doğal çözümler arasında yer alıyor. Limonun ferah ve keskin kokusu, karanfilin yoğun aromasıyla birleştiğinde sineklerin sevmediği güçlü bir koku ortaya çıkıyor. Bu yöntem sinekleri öldürmek yerine uzak tutmayı amaçlıyor. Bu yüzden özellikle pencere önlerinde, meyve tabaklarının yanında ve mutfak tezgahlarında kısa süreli doğal bir önlem olarak kullanılabiliyor.