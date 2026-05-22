Haberler
Yaşam
23 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Ortaya Yer Altı Tapınağı Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 17:03
Ermenistan’da yaşayan Levon Arakelyan, küçük bir istekle kazmaya başladı. Eşi ondan evin altına patates deposu yapmasını istemişti. Ancak Levon kazmayı hiç bırakmadı. Tam 23 yıl boyunca evinin altını oydu. Sonunda ortaya odaları, merdivenleri ve işlemeleri olan dev bir yer altı tapınağı çıktı.

Her Şey Bir Patates Deposu İsteğiyle Başladı

Ermenistan’ın Kotayk bölgesindeki Arinj köyünde yaşayan Levon Arakelyan, 1985 yılında eşinin isteğiyle evlerinin altına küçük bir patates deposu kazmaya başladı. Başta sıradan bir ev ihtiyacı gibi görünen bu kazı, zamanla bambaşka bir şeye dönüştü.

Depo için başlayan çalışma kısa sürede Levon’un hayatının merkezine yerleşti. Elindeki çekiç ve keskiyle evin altındaki kayaları oymaya devam etti. Yıllar geçtikçe küçük bir depo fikrinin yerini odalar, koridorlar, merdivenler ve duvar işlemeleri olan büyük bir yer altı yapısı aldı.

23 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı

Levon Arakelyan, bu yapıyı modern makineler kullanmadan, büyük ölçüde kendi emeğiyle oluşturdu. Yaklaşık 23 yıl boyunca evinin altını kazdı ve ortaya 280 metrekarelik sıra dışı bir alan çıktı. Yapının bazı bölümlerinin yerin yaklaşık 20 metre altına kadar indiği biliniyor.

İçeride birbirine bağlanan 7 oda, merdivenler ve koridorlar bulunuyor. Kazı sırasında çıkan molozların yüzlerce kamyonu dolduracak kadar fazla olduğu aktarılıyor. Buna rağmen Levon çalışmayı bırakmadı ve patates deposu olarak başlayan alan, yıllar içinde etkileyici bir yer altı tapınağına dönüştü.

Bugün Turistlerin Ziyaret Ettiği Bir Yer Haline Geldi

Levon’un kazdığı alan yalnızca boş odalardan oluşmuyor. İçeride duvar süslemeleri, oyma detaylar, küçük bir sunak ve heykelsi bölümler yer alıyor. Bu yüzden yapı zamanla sıradan bir mahzen gibi değil, tek kişinin yıllara yayılan emeğiyle ortaya çıkan özel bir yer altı tapınağı olarak anılmaya başladı.

Levon Arakelyan, 2008 yılında hayatını kaybedene kadar bu yapıyla ilgilenmeye devam etti. Bugün evin altındaki yer altı tapınağı, Arinj köyünün en dikkat çeken noktalarından biri olarak ziyaret ediliyor. Evin bir bölümünde Levon’un kullandığı çekiçler, keskiler ve kişisel eşyalar da sergileniyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
