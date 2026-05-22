23 Yıl Boyunca Evinin Altını Kazdı: Ortaya Yer Altı Tapınağı Çıktı

Levon Arakelyan, bu yapıyı modern makineler kullanmadan, büyük ölçüde kendi emeğiyle oluşturdu. Yaklaşık 23 yıl boyunca evinin altını kazdı ve ortaya 280 metrekarelik sıra dışı bir alan çıktı. Yapının bazı bölümlerinin yerin yaklaşık 20 metre altına kadar indiği biliniyor.

İçeride birbirine bağlanan 7 oda, merdivenler ve koridorlar bulunuyor. Kazı sırasında çıkan molozların yüzlerce kamyonu dolduracak kadar fazla olduğu aktarılıyor. Buna rağmen Levon çalışmayı bırakmadı ve patates deposu olarak başlayan alan, yıllar içinde etkileyici bir yer altı tapınağına dönüştü.