Pep Guardiola, Tarih Yazdığı Manchester City'den Ayrılma Kararı Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 17:27
2016 yılından beri Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, sezonun tamamlanmasının ardından kulüpteki görevinden ayrılacağını duyurdu.

Guardiola yaklaşık on yıllık maceranın sonuna geldi.

Pep Guardiola, 2016 yılından bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City’den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. Deneyimli teknik adam, veda kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

'Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim'

10 yıla 20 kupa sığdırdı.

Pep Guardiola, Manchester City kariyeri boyunca toplam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine damga vurdu. İspanyol teknik adamın İngiliz ekibindeki başarıları şu şekilde sıralandı:

  • 6 Premier League şampiyonluğu

  • 5 EFL Cup zaferi

  • 3 FA Community Shield kupası

  • 3 FA Cup şampiyonluğu

  • 1 UEFA Champions League kupası

  • 1 UEFA Super Cup zaferi

  • 1 FIFA Club World Cup şampiyonluğu

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
