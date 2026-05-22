Pep Guardiola, Tarih Yazdığı Manchester City'den Ayrılma Kararı Aldı

Pep Guardiola, 2016 yılından bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City’den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. Deneyimli teknik adam, veda kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

'Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim'