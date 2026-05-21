Fenerbahçe'nin de Yer Alacağı Final Four Yarın Atina'da Başlıyor

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda yer alan ekiplerden üçü, toplamda 16 kez Avrupa’nın en büyük kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Real Madrid Baloncesto, 11 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Olympiacos B.C. ise daha önce 3 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe Beko Avrupa basketbolunun zirvesine 2 kez çıktı.

Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. İspanyol temsilcisi, organizasyonda ilk kez mücadele ederek tarihi bir başarıya imza attı.