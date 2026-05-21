article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe'nin de Yer Alacağı Final Four Yarın Atina'da Başlıyor

Fenerbahçe'nin de Yer Alacağı Final Four Yarın Atina'da Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 17:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda gözler, yarın başlayacak kritik mücadelelere çevrildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek dörtlü final organizasyonunun açılış maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiacos B.C. kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda ayrıca İspanyol basketbolunun iki güçlü temsilcisi Real Madrid Baloncesto ve Valencia Basket de şampiyonluk için parkede olacak. Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefleyen dört takım, kıtanın en büyük kupasını kazanabilmek adına mücadele verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Final Pazar günü oynanacak.

Final Pazar günü oynanacak.

Telekom Center’da düzenlenecek dörtlü final organizasyonunun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, saat 18.00’de Olympiacos B.C. ile karşı karşıya gelecek.

Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise saat 21.00’de Real Madrid Baloncesto ile Valencia Basket parkede kozlarını paylaşacak.

Yarı final eşleşmelerini kazanan ekipler adlarını finale yazdıracak. EuroLeague’nde şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Organizasyondaki tüm mücadeleler, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

4 takımın da turnuva içinde farklı kimlikleri var.

4 takımın da turnuva içinde farklı kimlikleri var.

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda yer alan ekiplerden üçü, toplamda 16 kez Avrupa’nın en büyük kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Real Madrid Baloncesto, 11 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Olympiacos B.C. ise daha önce 3 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe Beko Avrupa basketbolunun zirvesine 2 kez çıktı.

Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. İspanyol temsilcisi, organizasyonda ilk kez mücadele ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe 37. kez Olympiakos'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 37. kez Olympiakos'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko ile Olympiacos B.C., EuroLeague tarihinde 37. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

İki ekip arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde ederken, Yunanistan temsilcisi de 18 kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Dörtlü Final organizasyonunda ise üçüncü kez rakip olacak. Sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda İstanbul’da oynanan finalde rakibini 80-64 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı.

Yunan temsilcisi ise 2023-2024 sezonundaki üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko’yu 87-84 yenerek rövanşı almıştı.

Salonun sahibi Panathinaikos çeyrek finalde Valencia'ya elendi.

Salonun sahibi Panathinaikos çeyrek finalde Valencia'ya elendi.

Valencia Basket ile Real Madrid Baloncesto, EuroLeague tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki İspanyol temsilcisi arasında bugüne kadar oynanan 16 karşılaşmanın 10’unu eflatun-beyazlı ekip kazanırken, Valencia Basket ise 6 mücadelede rakibine üstünlük kurdu.

Öte yandan EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Atina'da gerçekleştirilecek. Yunanistan’ın başkenti daha önce 1993 ve 2007 yıllarında Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı.

1993 yılındaki organizasyonda Limoges CSP şampiyonluğa ulaşırken, 2007’de ise Panathinaikos B.C. taraftarı önünde kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Panathinaikos bu turnuvaya ev sahipliği yapsa da Valencia'ya elenerek büyük bir fırsatı tepti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın