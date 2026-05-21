Pompei’de Fırında Kalıp Karbonlaşan 2 Bin Yıllık Ekmek Yeniden Yapıldı

Gastronomi arkeoloğu Farrell Monaco, antik Roma dönemine ait ekmeği dönemin malzemeleri ve pişirme teknikleriyle yeniden üretmeyi deniyor. Arkeologlar, Pompei kazılarında elde edilen bulguların, dönemin fırıncılarının bugünkü mayalama yöntemlerinden farklı teknikler kullandığını gösterdiğini belirtiyor.

Roma döneminde hazırlanan mayalarda baklagiller veya üzüm kabukları gibi fermantasyonu güçlendiren malzemeler yer alıyordu. Ekmeğin temelinde ise bugün halen dünyanın en yaygın tahıllarından biri olan 'ekmeklik buğday' bulunuyordu. Roma İmparatorluğu genişledikçe buğday üretimi de geniş bir coğrafyaya yayıldı. Ekmek, imparatorluğun her yerinde günlük olarak tüketilmeye başladı.

Arkeologlar, dönemin ekmeğine en yakın ekmeği yapabilmek için tahılları taş değirmende öğütüyor. Günümüz unlarına göre oldukça büyük taneli olan bu undan yapılan ekmek, haliyle daha dokulu ve yoğun oluyor. Sert kabuğu sayesinde de sosları içine çekiyor ve leziz bir yemek imkanı sunuyor.

Uzmanlar, Pompei’de bulunan bu karbonlaşmış ekmekleri yalnızca arkeolojik bir obje olarak değil, aynı zamanda insanların iki bin yıl önce ne yediğini, nasıl yaşadığını anlatan birer hikaye anlatıcısı olarak görüyor.