article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pompei’de Fırında Kalıp Karbonlaşan 2 Bin Yıllık Ekmek Yeniden Yapıldı

Pompei’de Fırında Kalıp Karbonlaşan 2 Bin Yıllık Ekmek Yeniden Yapıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 17:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pompei, MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla küller altında kaldı. Romİmparatorluğu'na ait Pompeii, Herculaneum ve Stabiae kentleri, yalnızca 15 dakika içinde tamamen yok oldu. 

Bugün,Pompei’de bulunan karbonlaşmış ekmekler yeniden üretiliyor. Yaklaşık 2 bin yıllık ekmekler, dönemin teknikleriyle yeniden yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pompei'de tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri yaşanmıştı.

Pompei'de tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri yaşanmıştı.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla Pompei ve Herculaneum şehirleri tamamen küllerin altında kaldı. Şehirler, yalnızca 15 dakika içinde yok oldu. Yaşam bir anda durdu, yapılan işler yarım kaldı... Fırınlarda pişmeye hazır halde bekleyen ekmekler hariç!

Ekmekler, karbonlaşarak korunmayı başardı. Ekmekler, fırınların içinde kömürleşmiş halde bulundu. 2 bin yıllık ekmeklerin şekillerini koruduğu görüldü. Arkeologların Pompei’de ortaya çıkardığı en dikkat çekici buluntulardan biri de bu ekmekler oldu. “Panis quadratus” adı verilen yuvarlak Roma ekmeği, en dikkat çekici buluntulardan biri. 

Ekmeğin en ayırt edici özelliği ise 'dilimli' yapısı. Antik dönemde ekmekler kamış benzeri materyallerle bölümlere ayrılıyordu. Böylece sofrada kolayca paylaşılabiliyordu. Pompei'de bulunan örneklerde de günümüz ekmek şekillerine benzer şekiller görülüyor.

Antik Roma dönemine ait bu ekmek, gastronomi arkeologlarınca yeniden üretiliyor.

Antik Roma dönemine ait bu ekmek, gastronomi arkeologlarınca yeniden üretiliyor.

Gastronomi arkeoloğu Farrell Monaco, antik Roma dönemine ait ekmeği dönemin malzemeleri ve pişirme teknikleriyle yeniden üretmeyi deniyor. Arkeologlar, Pompei kazılarında elde edilen bulguların, dönemin fırıncılarının bugünkü mayalama yöntemlerinden farklı teknikler kullandığını gösterdiğini belirtiyor. 

Roma döneminde hazırlanan mayalarda baklagiller veya üzüm kabukları gibi fermantasyonu güçlendiren malzemeler yer alıyordu. Ekmeğin temelinde ise bugün halen dünyanın en yaygın tahıllarından biri olan 'ekmeklik buğday' bulunuyordu. Roma İmparatorluğu genişledikçe buğday üretimi de geniş bir coğrafyaya yayıldı. Ekmek, imparatorluğun her yerinde günlük olarak tüketilmeye başladı.

Arkeologlar, dönemin ekmeğine en yakın ekmeği yapabilmek için tahılları taş değirmende öğütüyor. Günümüz unlarına göre oldukça büyük taneli olan bu undan yapılan ekmek, haliyle daha dokulu ve yoğun oluyor. Sert kabuğu sayesinde de sosları içine çekiyor ve leziz bir yemek imkanı sunuyor.

Uzmanlar, Pompei’de bulunan bu karbonlaşmış ekmekleri yalnızca arkeolojik bir obje olarak değil, aynı zamanda insanların iki bin yıl önce ne yediğini, nasıl yaşadığını anlatan birer hikaye anlatıcısı olarak görüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın