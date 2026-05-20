Gurbetçi Vatandaş Tatil Dönüşü Kapıkule Sınır Kapısı’nda Hayatının Şokunu Yaşadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 20:15

Yurt dışında yaşayan gurbetçi bir vatandaş, Kapıkule Sınır Kapısı’nda kesilen trafik cezaları nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Vatandaşın, sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı. “Param olmasaydı burada kalmıştım” diyen gurbetçi, diğer sürücüleri uyardı.

Yaklaşık 250 bin lira trafik cezası kesildi.

Gurbetçi bir vatandaş, Türkiye’nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurt dışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaş, '227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım.' dedi.

Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
