İki Ay Sonra Kuruyacak: Kilometrelerce Uzaktan Görmek İçin Akın Ettiler

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 19:30

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, her yıl eriyen kar sularıyla sadece 1.5 - 2 aylığına ortaya çıkan doğa mucizesi Usot Gölü, baharın gelişiyle birlikte adeta festival alanına döndü. Kısa bir süre sonra tamamen kuruyarak yok olacak bu eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyen doğaseverler, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye akın etti.

Artvin, keşfedilmeyi bekleyen gizli cennetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde, bin 400 metre rakımda yer alan ve yılda yalnızca bahar aylarında kısa bir süreliğine var olan Usot Gölü, kapılarını yeniden açtı. Yağmur ve eriyen karların çukur bir alanda toplanmasıyla oluşan bu geçici göl, hava sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle birlikte doğa tutkunlarının, kampçıların ve fotoğrafçıların bir numaralı hafta sonu rotası haline geldi.

Gölün ömrünün çok kısa olduğunu ve yaklaşık 2 ay sonra suların tamamen çekileceğini bilen vatandaşlar, zamanla yarışarak yollara düştü.

Trabzon, Rize, Erzurum başta olmak üzere çevre illerden kilometrelerce yol kat ederek gelen ziyaretçiler, kamp sandalyelerini ve piknik sepetlerini alarak göl çevresinde adım atacak yer bırakmadı.

Kimi doğaseverler göl kenarına çadır kurup kamp yapmanın tadını çıkarırken, fotoğraf tutkunları ve sosyal medya içerik üreticileri ise bu geçici görsel şöleni ölümsüzleştirmek için en güzel karelerin peşine düştü.

Bölge esnaflarından Mesut Küçük, Usot Gölü'nün son iki yıldır adeta patlama yaşadığını belirterek, 'Tosunlu köyünün bu doğal oluşumu ne yazık ki sadece 1 ila 1,5 ay sürüyor. İnsanlar bu kısıtlı zamanı değerlendirmek için her yerden buraya akın ediyor. Ardanuç'un buna benzer keşfedilmemiş çok güzelliği var ama burası özellikle hafta sonları tam bir çekim merkezi haline geldi' dedi.

Güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarıyla pikniğe gelen öğretmen Makbule Taşan, bölgeye hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

'Buranın doğasını ve atmosferini çok beğeniyoruz. Artvin'in en güzel turistik noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz, herkes mutlaka bu ömrü kısa olan güzelliği görmeli'

Gölün bu haftaki en renkli konukları ise minik öğrenciler oldu.

Geçmiş yıllarda yaptıkları etkinlikleri kapalı salonlarda düzenlediklerini belirten Anaokulu Müdürü Eylem Güven, bu kez ezber bozduklarını ifade ederek şunları söyledi:

'Bugün Tosunlu (Usot) Gölü çevresinde 76 öğrenci ve velimizle harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl 'doğa ve orman okulları' projesi kapsamında çocuklarımızın kapalı duvarlar ardında kalmasını istemedik; toprağa, suya ve doğaya doğrudan temas etmelerini hedefledik. Bu geçici göl, çocuklarımız için de unutulmaz bir deneyim oldu.'

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
