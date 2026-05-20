Peyniri Mağaraya Koyuyorlar, Kokusu Haftalarca Çıkmıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 19:55

Romanya’nın Transilvanya bölgesinde üretilen Năsal peyniri, sıradan bir peynirden çok daha ilginç bir hikayeye sahip. Bu peynirin lezzetini belirleyen şey tarifinden çok, olgunlaştırıldığı mağara. Năsal köyü yakınlarındaki mağaranın sıcaklığı, nemi ve doğal bakteri yapısı peynire kendine has kokusunu veriyor. Hatta bu özel ortamın başka yerde taklit edilemediği söyleniyor.

Efsaneye göre peynir mağarada saklanınca değişti

Peynirin hikayesi, Transilvanya’da anlatılan eski bir efsaneye dayanıyor. Rivayete göre bölgede yaşayan köylüler, açlık döneminde zengin ve zalim bir kontun peynirini çalıp yakındaki mağaraya sakladı. Bir süre sonra peyniri almaya gittiklerinde renginin değiştiğini, kokusunun ağırlaştığını ve tadının bambaşka hale geldiğini gördüler. Beklenmedik şekilde lezzetli olan bu peynir daha sonra bölgenin en özel tatlarından biri haline geldi.

Efsanenin gerçekliği tartışmalı olsa da mağaranın etkisi gerçek. Năsal, yumuşak inek sütü peyniri olarak üretiliyor ve olgunlaşma sürecinde mağaranın doğal bakteri yapısıyla temas ediyor. 

Atlas Obscura, mağaradaki Brevibacterium linens bakterisinin peynirin kabuğunda gelişerek ona keskin, topraksı ve yoğun bir tat kazandırdığını aktarıyor. Bu bakteri insan derisinde de bulunabiliyor ve güçlü kokuya neden olmasıyla biliniyor.

Mağaranın dışına çıkınca aynı lezzet yakalanamadı

Năsal peynirini özel yapan şey yalnızca kullanılan süt ya da üretim yöntemi değil. Peynirin asıl karakteri, mağaranın sabit sıcaklığı, nem dengesi ve doğal mikrobiyolojik ortamıyla oluşuyor. Bu nedenle üretimi büyütmek için mağara dışına taşınan denemelerde aynı sonuç alınamadığı belirtiliyor. Peynirin tadı değişince fiyat ve üretim tartışmaları da gündeme geldi.

Atlas Obscura’ya göre ticari üretim 1954’te başladı. Daha sonra tesis genişletilmeye çalışıldı ancak mağaranın fiziksel sınırlarının dışına çıkıldığında peynirin kalitesi etkilendi. 

Mağara 2013’te kapatıldı, fakat gelen tepkilerin ardından bir yıldan kısa sürede yeniden açıldı. Bugün Năsal peyniri, güçlü kokusuyla herkese hitap etmese de Transilvanya’nın en sıra dışı gastronomik miraslarından biri olarak anılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
