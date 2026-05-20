Peyniri Mağaraya Koyuyorlar, Kokusu Haftalarca Çıkmıyor

Peynirin hikayesi, Transilvanya’da anlatılan eski bir efsaneye dayanıyor. Rivayete göre bölgede yaşayan köylüler, açlık döneminde zengin ve zalim bir kontun peynirini çalıp yakındaki mağaraya sakladı. Bir süre sonra peyniri almaya gittiklerinde renginin değiştiğini, kokusunun ağırlaştığını ve tadının bambaşka hale geldiğini gördüler. Beklenmedik şekilde lezzetli olan bu peynir daha sonra bölgenin en özel tatlarından biri haline geldi.

Efsanenin gerçekliği tartışmalı olsa da mağaranın etkisi gerçek. Năsal, yumuşak inek sütü peyniri olarak üretiliyor ve olgunlaşma sürecinde mağaranın doğal bakteri yapısıyla temas ediyor.

Atlas Obscura, mağaradaki Brevibacterium linens bakterisinin peynirin kabuğunda gelişerek ona keskin, topraksı ve yoğun bir tat kazandırdığını aktarıyor. Bu bakteri insan derisinde de bulunabiliyor ve güçlü kokuya neden olmasıyla biliniyor.