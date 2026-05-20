Dünyanın Bir Zamanlar Ev Sahipliği Yaptığı 5 Ürkütücü Canlı

Megalodon, tarih öncesi denizlerin en korkutucu avcılarından biriydi. Yaklaşık 18 metreye ulaşabilen bu dev köpek balığı, bugünkü büyük beyaz köpek balıklarıyla kıyaslanamayacak kadar iri bir yırtıcıydı. Balinalar, deniz kaplumbağaları ve büyük deniz canlıları onun avları arasında yer alıyordu.

Onu bu kadar ürkütücü yapan şey yalnızca boyu değildi. Dev dişleri ve güçlü çenesiyle okyanusun zirve avcılarından biri olarak kabul ediliyordu. Bugün yalnızca fosil dişleri ve bilimsel canlandırmalar üzerinden tanıyoruz ama yaşadığı dönemde denizlerin en baskın canlılarından biri olduğu düşünülüyor.