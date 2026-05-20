“Yaşamak Zor Geliyor” Paylaşımı Gündem Olmuştu: Bahar Şahin’den Sert Çıkış!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 14:45

Bahar Şahin, son günlerde sosyal medyada yayılan “Yaşamak zor geliyor artık” paylaşımı nedeniyle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Oyuncunun WhatsApp durumunda paylaştığı iddia edilen mesaj kısa sürede büyük panik yaratırken, ortaya atılan söylentiler hayranlarını da endişelendirmişti. Günlerdir konuşulan olayın ardından sessizliğini bozan Bahar Şahin, yaptığı açıklamayla hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı. Bodrum’da tatilde olduğunu söyleyen oyuncu, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bahar Şahin, son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

“O Hayat Benim” dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Şahin, özellikle “Zalim İstanbul”daki Ceren performansıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Güçlü ekran enerjisi, dramatik oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu; “Gülümse Kaderine”, “Yol Arkadaşım” ve son dönemde yer aldığı “Aynı Yağmur Altındagibi projelerle adından söz ettirmeye devam etti.

Ancak başarılı oyuncu bu kez yeni bir proje ya da imaj değişikliğiyle değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Bahar Şahin’in WhatsApp durumunda paylaştığı iddia edilen “Yaşamak zor geliyor artık” mesajı kısa sürede yakın çevresini ve hayranlarını paniğe sürükledi. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişe verici söylentiler ortaya atıldı. Hatta yakın arkadaşlarının endişeyle evine gittiği öne sürüldü.

Gündem olan paylaşımın ardından sessizliğini bozan Bahar Şahin ise hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanladı. Bodrum’da tatilde olduğunu söyleyen oyuncu, uzun zamandır hayatının en huzurlu dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Hakkında yayılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade eden Şahin, bu süreçte ailesi ve yakın çevresinin gereksiz yere tedirgin edildiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun açıklamasındaki en dikkat çeken detaylardan biri ise “Asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, yaptıran kişi” sözleri oldu.

“Hakkımda çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Şu an Bodrum’da tatildeyim ve açıkçası uzun zamandır hayatımın en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyorum.

Buna rağmen tamamen uydurma bir senaryoyla ailemin ve yakın çevremin gereksiz şekilde tedirgin edilmiş olması gerçekten üzücü.

Ama asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, bu haberin yaptırılmasını sağlayan kişi.

Onu da öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. O zaman magazin biraz daha keyifli bir yere evrilebilir :)

Hukuki işlemlerim avukatım @busrakaratas.bk ‘e emanet.

Sevgiler.”

Bahar Şahin ayrıca yaşanan süreç sonrası hukuki işlemleri avukatına devrettiğini de duyurdu.

Öte yandan oyuncunun geçtiğimiz aylarda yaptığı radikal imaj değişikliği de uzun süre konuşulmuştu. Yıllardır kullandığı koyu saçlarına veda eden Şahin’in platin sarısı imajı sosyal medyada günlerce gündem olmuştu. Bu son olayla birlikte gözler bir kez daha genç oyuncuya çevrildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
