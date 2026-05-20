“Yaşamak Zor Geliyor” Paylaşımı Gündem Olmuştu: Bahar Şahin’den Sert Çıkış!

“Hakkımda çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Şu an Bodrum’da tatildeyim ve açıkçası uzun zamandır hayatımın en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyorum.

Buna rağmen tamamen uydurma bir senaryoyla ailemin ve yakın çevremin gereksiz şekilde tedirgin edilmiş olması gerçekten üzücü.

Ama asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, bu haberin yaptırılmasını sağlayan kişi.

Onu da öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. O zaman magazin biraz daha keyifli bir yere evrilebilir :)

Hukuki işlemlerim avukatım @busrakaratas.bk ‘e emanet.

Sevgiler.”