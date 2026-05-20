article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Yaşamak: Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Su Otomatı Kültürünü Paylaştı

Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Yaşamak: Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Su Otomatı Kültürünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 14:49

İçerik Devam Ediyor

Gezegenin üzerinde haritalarda sınırları çizili olan ancak siyasi arenada varlığı hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyen bazı kör noktalar bulunuyor. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinden ebedi bir zaman kapsülü gibi sıyrılan bu bölgeler, kendi paraları, kendi orduları ve kendi iç düzenleriyle adeta hayalet birer cumhuriyet olarak varlıklarını sürdürüyorlar. İşte bu gizemli coğrafyaların başında gelen ve Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, dış dünyaya kapalı yapısıyla her zaman merak uyandırıyor. Okyanusun ortasındaki bir ada gibi izole yaşayan bu topraklarda zamanın nasıl aktığı ve insanların en temel ihtiyaçlarına nasıl ulaştığı ise tam bir muamma.

Transdinyester'de yaşayan bir Türk içerik üreticisi, bu sıra dışı ülkenin sokaklarından günlük yaşam manzaralarını ve yerel halkın temiz içme suyuna ulaşmak için geliştirdiği pratik yöntemleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgedeki mikro ekonomiyi ve sosyal hayatı gözler önüne seren bu paylaşım, izleyenleri Sovyet nostaljisiyle harmanlanmış modern bir gerçeklikle karşı karşıya bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğu Avrupa'nın kalbinde, Moldova ile Ukrayna arasında sıkışıp kalmış de facto bir cumhuriyet olan Transdinyester'ı merak edenler için bu gizemli ülke hakkında birkaç bilgi;

Doğu Avrupa'nın kalbinde, Moldova ile Ukrayna arasında sıkışıp kalmış de facto bir cumhuriyet olan Transdinyester'ı merak edenler için bu gizemli ülke hakkında birkaç bilgi;

  • Siyasi Durum: Transdinyester, 1990 yılında Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir ancak günümüzde Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmamaktadır. Bölge, uluslararası hukukta hâlâ Moldova'nın bir parçası olarak görülmektedir.

  • Sovyet Mirası: Dünyada orak ve çekiç amblemini resmi bayrağında ve devlet armasında kullanmaya devam eden tek bölgedir; sokaklarında hala devasa Lenin heykelleri yükselir.

  • Ekonomi ve Para Birimi: Resmi olarak uluslararası sistemde geçersiz sayılan, yalnızca kendi sınırları içinde kullanılan Transdinyester Rublesi adlı yerel bir para birimine sahiptirler.

  • Nüfus ve Dil: Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı bölgede nüfus temel olarak Rus, Ukraynalı ve Moldovalılardan oluşur; resmi dairelerde Rusça baskındır.

  • Askeri Yapı: Kendi sınır koruma birliklerine ve ordusuna sahip olan bölgede, barış gücü adı altında halen aktif Rus askerleri konuşlanmış durumdadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın