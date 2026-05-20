Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Yaşamak: Transdinyester'da Yaşayan Bir Türk Su Otomatı Kültürünü Paylaştı

Gezegenin üzerinde haritalarda sınırları çizili olan ancak siyasi arenada varlığı hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyen bazı kör noktalar bulunuyor. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinden ebedi bir zaman kapsülü gibi sıyrılan bu bölgeler, kendi paraları, kendi orduları ve kendi iç düzenleriyle adeta hayalet birer cumhuriyet olarak varlıklarını sürdürüyorlar. İşte bu gizemli coğrafyaların başında gelen ve Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, dış dünyaya kapalı yapısıyla her zaman merak uyandırıyor. Okyanusun ortasındaki bir ada gibi izole yaşayan bu topraklarda zamanın nasıl aktığı ve insanların en temel ihtiyaçlarına nasıl ulaştığı ise tam bir muamma.

Transdinyester'de yaşayan bir Türk içerik üreticisi, bu sıra dışı ülkenin sokaklarından günlük yaşam manzaralarını ve yerel halkın temiz içme suyuna ulaşmak için geliştirdiği pratik yöntemleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgedeki mikro ekonomiyi ve sosyal hayatı gözler önüne seren bu paylaşım, izleyenleri Sovyet nostaljisiyle harmanlanmış modern bir gerçeklikle karşı karşıya bıraktı.