Bakan Şimşek Paris'te Duyurdu: Kripto ATM'ler Yasaklandı, Aylık ve Günlük Sınır Getirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen 5. 'No Money For Terror' Bakanlar Konferansı'na katıldı. Konuşmasında finansal inovasyonun iki ucu keskin bir bıçak olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir hale getiren teknolojilerin aynı zamanda suç örgütleri ile terör şebekeleri tarafından istismar edilebildiğini vurguladı. Dijital varlıkların mevcut risk ekosisteminin tam merkezinde yer aldığını ifade eden Şimşek; işlemlerin saniyeler içinde tamamlanması, sınır ötesi transfer kolaylığı ve kullanıcı gizliliği gibi avantajların suçlular için elverişli bir zemin hazırladığını belirtti.

Şimşek, 2021'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT yükümlülükleri kapsamına alındığını, seyahat kuralının uygulandığını ve lisans ile uyum şartlarının getirildiğini hatırlattı. Ayrıca kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını belirtti.