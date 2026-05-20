article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bakan Şimşek Paris'te Duyurdu: Kripto ATM'ler Yasaklandı, Aylık ve Günlük Sınır Getirildi

Bakan Şimşek Paris'te Duyurdu: Kripto ATM'ler Yasaklandı, Aylık ve Günlük Sınır Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 14:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'teki terör finansmanı konferansına katılarak ürkiye'nin finansal teknolojiler ve dijital varlıklar konusundaki yeni yol haritasını paylaştı. Bakan Şimşek, Türkiye genelindeki kripto para ATM’lerinin (BTM) tamamen yasaklandığını ifade etti. Öte yandan Bakan Şimşek, stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar işlem limiti getirildiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerin yasaklandığını hatırlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerin yasaklandığını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen 5. 'No Money For Terror' Bakanlar Konferansı'na katıldı. Konuşmasında finansal inovasyonun iki ucu keskin bir bıçak olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir hale getiren teknolojilerin aynı zamanda suç örgütleri ile terör şebekeleri tarafından istismar edilebildiğini vurguladı. Dijital varlıkların mevcut risk ekosisteminin tam merkezinde yer aldığını ifade eden Şimşek; işlemlerin saniyeler içinde tamamlanması, sınır ötesi transfer kolaylığı ve kullanıcı gizliliği gibi avantajların suçlular için elverişli bir zemin hazırladığını belirtti. 

Şimşek, 2021'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT yükümlülükleri kapsamına alındığını, seyahat kuralının uygulandığını ve lisans ile uyum şartlarının getirildiğini hatırlattı. Ayrıca kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını belirtti.

Transferlerde günlük ve aylık sınır getirildi.

Transferlerde günlük ve aylık sınır getirildi.

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) güncel değerlendirmelerine atıfta bulunan Bakan Şimşek, değerini ABD doları gibi geleneksel para birimlerine sabitleyen 'stablecoin'lerin (sabit kripto paralar) terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi. Stablecoinlerin değer koruma avantajı ve küresel piyasalardaki kolay erişilebilirliği nedeniyle suistimale açık olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye'nin bu konuda uluslararası standartların da ötesine geçen radikal adımlar attığını duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında, stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar işlem limiti getirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın