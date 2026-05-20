İstanbul’da Gökyüzü Delinecek! AKOM Saat Verip Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Megakent için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı. 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren etkisini hissettirecek olan yağışlı hava dalgasının, önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor. İstanbulluları sadece yağmur değil, aynı zamanda mevsim normallerinin altında seyreden serin bir hava da bekliyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Güne 17 derecelik parçalı bulutlu bir sabahla başlayan İstanbul’da, öğle saatlerinde termometreler 21 dereceyi gösterirken gök gürültülü sağanak geçişleri kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle rüzgarın saat 35 kilometreye varan hızda esmesi beklenirken hissedilen sıcaklık daha da düşecek.

Haftalık tahmin: Şemsiyeleri hazırlayın!

AKOM tarafından paylaşılan haftalık verilere göre, İstanbul önümüzdeki günleri yağışlı geçirecek. İşte gün gün beklenen hava durumu tablosu:

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklı sağanak yağmurun beklendiği günde sıcaklık 14-19 derece arasında seyredecek. Yağış miktarının metrekareye 3-10 kg arasında olması bekleniyor.

22 Mayıs Cuma: Haftanın son iş gününde yerel yağışlar devam edecek. Sıcaklık bir miktar yükselerek maksimum 21 dereceyi görecek.

23 - 25 Mayıs (Cumartesi-Pazartesi): Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günü İstanbul adeta gök gürültüsüyle sarsılacak. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu üç günlük periyotta sıcaklıklar 13 ile 23 derece bandında dalgalanacak.

26 Mayıs Salı: Yağışlar etkisini biraz azaltarak aralıklı sağanak şekline dönecek, gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak.

Mevsim normallerinin altında bir hafta.

Yapılan analizlere göre, hafta boyunca İstanbul genelinde sıcaklıkların 19-23 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının %65 ile %95 gibi yüksek seviyelerde olması, özellikle kapalı alanlarda bunaltıcı bir his yaratabilirken, dışarıda olan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü bu dönemde, ani hava değişimlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uzmanlar uyarıyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
