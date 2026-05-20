İngiltere'de 14 Mağazasını Kapatan Ünlü Marka TikTok'ta Dükkan Açtı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 11:04

İngiltere yüksek sokak (high street) mağazacılığının en köklü ve tanınmış markalarından biri olan Shoezone, geleneksel perakende sektörünü sarsan radikal bir dönüşüm hamlesine imza attı. Son dönemde artan işletme maliyetleri, tırmanan enflasyon ve azalan tüketici güveni nedeniyle ciddi bir finansal darboğazdan geçen ünlü ayakkabı zinciri, 14 mağazasını kapattı. Mağazalarını kapatan firma TikTok'ta dükkan açtı.

İngiltere'nin ünlü mağazası 14 şubesini kapattı.

İngiliz basınında geniş yer bulan finansal raporlara göre, Shoezone’un toplam zararı son aylarda 5 milyon sterlin sınırına kadar dayandı. Yaşanan bu mali kriz, şirketi radikal küçülme adımları atmaya zorladı ve marka, ülke genelindeki 14 stratejik mağazasının kapısına kilit vurdu. Fiziksel perakendedeki giderleri kısmak adına mağaza kapanışlarının önümüzdeki süreçte de devam edebileceğinin sinyallerini veren şirket yönetimi, çıkış yolunu geleneksel e-ticaret sitelerinin de ötesine geçerek doğrudan sosyal medyanın merkezinde arıyor.

TikTok'ta satışa başladı.

Shoezone’un bu yeni stratejisi, platformda sıradan bir dükkan açmanın çok daha ötesinde bir içerik modeline dayanıyor. Z kuşağının (Gen Z) marka keşif ve satın alma reflekslerini detaylıca analiz eden perakende devi, TikTok içerik üreticileri ve popüler fenomenlerle kapsamlı iş birliklerine gidiyor. Yeni dönemde, hazırlanan eğlenceli ve samimi videoların içerisine doğrudan ürün satın alma bağlantıları (linkleri) entegre edilecek. Böylece kullanıcılar, izledikleri bir videodan kopmadan saniyeler içinde alışveriş yapabilecek.

Şirket, platformun ruhuna uygun olarak kasıntı reklam filmleri yerine, sokak röportajı tarzı samimi içerikler ve gerçek kullanıcı deneyimlerini yansıtan videolar üretecek. İlk etapta ise markanın güçlü olduğu bütçe dostu okul ayakkabıları, yazlık sandaletler ve günlük kadın ayakkabısı modelleri ön plana çıkarılarak hızlı bir satış hacmi yakalanması hedefleniyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
