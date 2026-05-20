İngiltere'de 14 Mağazasını Kapatan Ünlü Marka TikTok'ta Dükkan Açtı

Shoezone’un bu yeni stratejisi, platformda sıradan bir dükkan açmanın çok daha ötesinde bir içerik modeline dayanıyor. Z kuşağının (Gen Z) marka keşif ve satın alma reflekslerini detaylıca analiz eden perakende devi, TikTok içerik üreticileri ve popüler fenomenlerle kapsamlı iş birliklerine gidiyor. Yeni dönemde, hazırlanan eğlenceli ve samimi videoların içerisine doğrudan ürün satın alma bağlantıları (linkleri) entegre edilecek. Böylece kullanıcılar, izledikleri bir videodan kopmadan saniyeler içinde alışveriş yapabilecek.

Şirket, platformun ruhuna uygun olarak kasıntı reklam filmleri yerine, sokak röportajı tarzı samimi içerikler ve gerçek kullanıcı deneyimlerini yansıtan videolar üretecek. İlk etapta ise markanın güçlü olduğu bütçe dostu okul ayakkabıları, yazlık sandaletler ve günlük kadın ayakkabısı modelleri ön plana çıkarılarak hızlı bir satış hacmi yakalanması hedefleniyor.