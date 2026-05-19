SGK Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı: Temmuz'da Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu, Asgari Ücrete Zam Yapılabilir!

Katıldığı televizyon programında ekonomi gündemini yorumlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Melis Elmen, Temmuz ayında yapılacak zam oranları ve Ankara kulislerinde konuşulan son senaryolar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamalar ve ülkedeki enflasyon trendi üzerinden bir projeksiyon sunan Elmen; işçi, memur ve emeklilerin gelirlerini doğrudan etkileyecek kritik tahminlerde bulundu.

Ekonomideki son durumu değerlendirirken geçmiş aylardaki verileri hatırlatan Elmen, bir önceki ay enflasyonun yüzde 4 barajını aştığına dikkat çekti. İçinde bulunulan dönemde ise bayram döneminin getirdiği dönemsel hareketlilik sebebiyle fiyat artış hızının yüksek kalmaya devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Temmuz ayında resmiyet kazanacak olan altı aylık enflasyon verisinin yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir bantta gerçekleşmesini bekleyen Elmen, resmi oran yüzde 18 seviyesinde kalsa dahi hükümetin refah payı veya yuvarlama formülüyle bu artışı en az yüzde 20’ye tamamlayacağını tahmin ettiğini dile getirdi.