Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı: Temmuz'da Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu, Asgari Ücrete Zam Yapılabilir!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 09:30

Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Canlı yayında güncel verileri ve Ankara kulislerindeki son durumu değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Melis Elmen, enflasyon beklentileri doğrultusunda maaşlara en az yüzde 20 oranında bir artış yansıyabileceğini belirtti. Elmen ayrıca, asgari ücrete yıl ortasında bir ara güncelleme yapılması ihtimalinin de masada olduğunu ifade etti.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yaz dönemi maaş artışlarına dair hareketlilik şimdiden başladı.

Katıldığı televizyon programında ekonomi gündemini yorumlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Melis Elmen, Temmuz ayında yapılacak zam oranları ve Ankara kulislerinde konuşulan son senaryolar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamalar ve ülkedeki enflasyon trendi üzerinden bir projeksiyon sunan Elmen; işçi, memur ve emeklilerin gelirlerini doğrudan etkileyecek kritik tahminlerde bulundu.

Ekonomideki son durumu değerlendirirken geçmiş aylardaki verileri hatırlatan Elmen, bir önceki ay enflasyonun yüzde 4 barajını aştığına dikkat çekti. İçinde bulunulan dönemde ise bayram döneminin getirdiği dönemsel hareketlilik sebebiyle fiyat artış hızının yüksek kalmaya devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Temmuz ayında resmiyet kazanacak olan altı aylık enflasyon verisinin yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir bantta gerçekleşmesini bekleyen Elmen, resmi oran yüzde 18 seviyesinde kalsa dahi hükümetin refah payı veya yuvarlama formülüyle bu artışı en az yüzde 20’ye tamamlayacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Temmuz ayında yapılması beklenen bu yüzde 20'lik artış, sadece mevcut çalışan ve emeklileri değil, toplumun çok geniş bir kesimine verilen devlet desteklerini de yukarı taşıyacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarının yanı sıra, kamu görevlilerine ödenen sosyal yardımlar, engelli aylıkları ve 65 yaş aylıkları da aynı oranda yükselecek. Ayrıca çalışanların işten ayrılırken aldıkları kıdem tazminatının tavan ücreti de bu zam oranına paralel olarak artış gösterecek.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu da başkent gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

Ankara kulislerinde bu konunun ciddi biçimde ele alındığını belirten Elmen, henüz verilmiş kesinleşmiş bir karar olmasa da çalışanların alım gücünü korumak adına bir düzenleme yapılma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. Uzman, ekonomi yönetiminin masasında çok büyük oranlar olmasa bile, asgari ücret için yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir ara iyileştirme senaryosunun konuşulduğunu sözlerine ekledi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
