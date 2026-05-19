Devlet Bahçeli'den TFF Başkanına Mesaj İddiası: "Süper Lig'i Tescil Etme"

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 08:39

TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli'nin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bu sene için Süper Lig’i tescil etmemesine yönelik mesaj yolladığı öne sürüldü.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Süper Lig’in bu sezon tescil edilmemesi yönünde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Bahçeli, ligde yaşanan şaibe ve soruşturmaların ardından küme düşmenin kaldırılmasını istedi. Futbolda sezon sonuna gelirken saha dışındaki tartışmalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu kez konuşulan iddia, siyaset ile futbol dünyasını bir araya getirdi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan’ın tv100 canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na dikkat çeken bir mesaj iletti.

Canlı yayında dile getirilen iddiaya göre Bahçeli, sezon boyunca gündeme gelen bahis ve şike soruşturmalarının ardından mevcut lig yapısının yeniden ele alınmasını istedi. Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunduğu öne sürülen Bahçeli’nin, bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek sezon Süper Lig’in 21 takımla oynatılmasını istediği ileri sürüldü.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
