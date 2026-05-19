Bakanlık Giresun'da Mısır Unu ve Bağlı Ürünlerin Satışını Yasakladı: Onlarca Kişi Zehirlenerek Hastanelik Oldu

İki şehirde kısa süre içinde 60'tan fazla vatandaşın benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla radikal bir karar alarak kent genelinde mısır ekmeği, mısır unu ve mısır unu içeren tüm gıda ürünlerinin satışını ikinci bir açıklamaya kadar tamamen yasakladı.

Resmi kurumları alarma geçiren olaylar zinciri, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir fırından alışveriş yapan 40'tan fazla kişinin mide bulantısı ve kusma belirtileri göstermesiyle başladı. Eş zamanlı olarak Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerinden de benzer sağlık şikayetlerinin gelmesi, uzmanların dikkatini ortak bir noktaya çekti. Yapılan ilk incelemelerde, rahatsızlanan tüm vatandaşların yakın zamanda mısır unu ya da mısır ekmeği tükettiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çevre ilçe ve şehirlere toptan ile perakende ürün sağlayan Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir değirmeni takibe aldı. Bu değirmenin, vakaların görüldüğü fırın ve işletmelere ana un tedarikçisi olduğu belirlendi.

Toplu rahatsızlıkların kaynağına ilişkin incelemeler sürerken, gündeme ciddi bir iddia daha taşındı. Ordu'da vakaların merkezinde bulunan fırında, olaydan kısa süre önce haşerelere karşı kimyasal ilaçlama yapıldığı öne sürüldü. Bu ilaçların üretim aşamasında ekmek hamuruna karışmış olabileceği ihtimali, zehirlenmenin arkasındaki güçlü sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor. Bölgede tedirginlik yaratan olayın kesin nedeni, bakanlık ekiplerinin laboratuvar analizleri ve ortaklaşa yürüttüğü detaylı araştırmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.