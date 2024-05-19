Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Son 19 Mayıs Kutlamalarından Görüntüler Ortaya Çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 mayıs1938 yılında düzenlenen son Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarına Katıldı. Atatürk o yıllarda hastalığının devam etmesine rağmen geçleri izlemekten kendini alıkoyamadı. Bu duygusal görüntülerin kayıtları ortaya çıktı.