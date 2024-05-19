Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Son 19 Mayıs Kutlamalarından Görüntüler Ortaya Çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 mayıs1938 yılında düzenlenen son Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarına Katıldı. Atatürk o yıllarda hastalığının devam etmesine rağmen geçleri izlemekten kendini alıkoyamadı. Bu duygusal görüntülerin kayıtları ortaya çıktı.
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Cumhuriyetimizin kurusucu Mustafa Kemal Atatürk, gençlere 19 Mayıs gününü hediye etmişti. O dönemlerde devam eden hastalığına rağmen ayağa kalkma gücünü kendinde bulmuş, gençlere armağan ettiği bu kutlamaya katılmıştı.
1938 yılından kayda geçen bu görüntüler gözlerimizi yaşarttı. Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkulu bir şekilde devam ederken kimse Ulu Önderimizle beraber geçirdikleri son 19 Mayıs olduğunu bilmiyordu...
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