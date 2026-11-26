Borsa Bir Günde Yüzde 6 Çakıldı, Sunucu Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu
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Güney Kore'de yayımlanan bir ekonomi programında yaşanan an, sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Seoul Economic TV sunucusu Kim Ah-hyun, piyasalardaki sert düşüşü anlatırken ekrana gelen grafik karşısında gözyaşlarını tutamadı. Sunucu kısa bir süre kameraya arkasını dönerek kendini toparlamaya çalıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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