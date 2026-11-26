Olay, Kim Ah-hyun'un sunduğu programda ABD'deki Nasdaq endeksinde yaşanan geri çekilmenin Asya piyasalarına etkisi konuşulurken yaşandı. Yayının akışı içinde ekrana, Samsung Electronics hisselerine endeksli kaldıraçlı bir yatırım ürününün tek günde yüzde 15,21 değer kaybettiğini gösteren grafik yansıtıldı.

Grafiği gören sunucunun sesi bir anda titremeye başladı. Bir süre sessiz kalan Kim Ah-hyun, cümlesini tamamlamakta zorlandı ve kameraya arkasını dönerek duygularını gizlemeye çalıştı. Canlı yayının bu bölümü kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

Kendini toparladıktan sonra yayına devam eden sunucu, izleyicilere zor günlerde dayanmaları çağrısında bulundu. Yabancı yatırımcıların yoğun satışlarına ve yapay zeka yatırımlarını çevreleyen belirsizliğe dikkat çeken Kim, yatırımcıları panikle, aceleyle işlem yapmamaları konusunda uyardı.