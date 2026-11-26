Maç Günü Karakola Gitmek Zorunda Kalan Taraftarlar İçin AYM'den Karar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Anayasa Mahkemesi, hakkında soruşturma açılan futbol taraftarlarını ilgilendiren başvuruları karara bağladı. Yüksek Mahkeme'nin gündeminde seyirden yasaklama tedbiri ile maç günü kolluğa başvurma yükümlülüğü vardı. Gerekçede, bu uygulamaların kişilerin hayatına getirdiği yük ayrıntılı biçimde değerlendirildi.
AYM iki zorunluluğu iptal etti.
Başvuru iki ayrı mahkemeden geldi.
Yasağa karşı yargı yolu eksik bulundu.
Karakol şartı aşırı yük sayıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın