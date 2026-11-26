Gerekçede, belli suçlardan hakkında soruşturma başlatılan kişilerin müsabakaları seyretmesinin yasaklanması, maçların sağlıklı ve düzen içinde yapılarak kamu düzeninin sağlanması amacı bakımından elverişli bulundu. Ancak soruşturmayla birlikte derhal uygulanan yasağın, Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma evresinde mahkeme kaldırmadığı sürece koruma tedbiri olarak devam etmesi öngörülüyordu. Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

'Bu itibarla soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılmasına karar verilmediği sürece devam etmesi öngörülen seyirden yasaklama tedbirine karşı şüphelinin başvurabileceği bir yargısal mekanizmanın bulunmaması, kural kapsamında kişilere yüklenen külfet ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasındaki makul dengeyi ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla kuralın orantılı olmadığı, bu yönüyle hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.'