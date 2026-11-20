Türkiye'nin Taraftar Haritası Belli Oldu: Galatasaray 59 İlde Zirvede, Beşiktaş Yalnızca 1 Şehirde Önde
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Türkiye'nin il il taraftar haritası yeniden gündemde. Sabah'ın yayımladığı listeye göre Galatasaray, 59 ilde en çok taraftara sahip kulüp olarak açık ara önde. Fenerbahçe 17 ilde zirveye yerleşirken Beşiktaş yalnızca bir şehirde ilk sırada çıktı.
Galatasaray, İstanbul ve Ankara dahil 59 ilde en çok taraftara sahip kulüp oldu.
Fenerbahçe, İzmir başta olmak üzere 17 ilde rakiplerinin önüne geçti.
Beşiktaş yalnızca Ardahan'da zirvede, 3 ilde ise yerel takımlar kazandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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