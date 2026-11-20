Haritanın en şaşırtıcı sonucu Beşiktaş cephesinden geldi. Siyah-beyazlılar, listede yalnızca Ardahan'da en çok taraftara sahip kulüp olarak yer aldı.

Üç büyüklerin dışında kalan tablo ise şehirlerin kendi takımlarına bağlılığını ortaya koydu. Trabzon'da Trabzonspor, Eskişehir'de Eskişehirspor, Sivas'ta ise Sivasspor ilk sırada çıktı. Böylece üç büyüklerin dışında yalnızca üç kulüp kendi şehrinde zirveye çıkabildi.

Paylaşılan listede 80 ilin verisi yer alırken Hakkari için bir sonuç yer almadı. Listenin hangi araştırmaya ya da kaç kişiyle yapılan bir ankete dayandığı da belirtilmedi.