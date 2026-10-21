Beşiktaşlı Taraftarlardan Fenerbahçeli Gencin Annesine Doğum Günü Sürprizi

Maç dönüşü metroda yaşanan bir doğum günü sürprizi sosyal medyada viral oldu. Beşiktaşlı taraftarların, vagonda karşılaştıkları Fenerbahçeli bir gencin annesi için pasta alıp kutlama yapması tribün kültürünün farklı bir yüzünü hatırlattı. Genç, annesinin doğum günü olduğunu söyleyip Beşiktaşlılardan rica etti. Taraftarlar da bu isteği geri çevirmedi, kısa sürede bir pasta temin edip kutlamaya katıldı. Kadın sürprizi görünce şaşkınlık yaşadı. Taraftarlar gence de korkmasına gerek olmadığını, yanlarında güvende olduğunu hissettirdi.