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Beşiktaşlı Taraftarlardan Fenerbahçeli Gencin Annesine Doğum Günü Sürprizi

Beşiktaşlı Taraftarlardan Fenerbahçeli Gencin Annesine Doğum Günü Sürprizi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 13:22

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Maç dönüşü metroda yaşanan bir doğum günü sürprizi sosyal medyada viral oldu. Beşiktaşlı taraftarların, vagonda karşılaştıkları Fenerbahçeli bir gencin annesi için pasta alıp kutlama yapması tribün kültürünün farklı bir yüzünü hatırlattı. Genç, annesinin doğum günü olduğunu söyleyip Beşiktaşlılardan rica etti. Taraftarlar da bu isteği geri çevirmedi, kısa sürede bir pasta temin edip kutlamaya katıldı. Kadın sürprizi görünce şaşkınlık yaşadı. Taraftarlar gence de korkmasına gerek olmadığını, yanlarında güvende olduğunu hissettirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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