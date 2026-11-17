Türklerin Yapay Zeka Kullanımına Dünyadan Övgüler Yağdı
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Türk içerik üreticisi Ahmet Özel'in yapay zekayla hazırladığı video, yabancı bir X kullanıcısının hesabında gündem oldu. Kullanıcı, videonun şehir hayatını ve kültürünü öğrettiğini yazdı. Paylaşımın altına Türkçe öğreten başka bir yapay zeka videosu da eklendi.
Ayrıntılar haberimizde.
Buradan izleyebilirsiniz:
Video, yaklaşık 44 bin takipçili bir X hesabından paylaşıldı.
Paylaşımın altına Türkçe öğreten bir video eklendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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