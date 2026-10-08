Minyatür Menüler Hazırlayan Türk Dünya Çapında Viral Oldu

Minyatür menü tasarlayan Didem Kalaycı, İstanbul'daki bir smash burger işletmesi için hazırladığı menüyü X'te paylaştı. Menüde burgerler, tavuk ürünleri ve atıştırmalıklar yazıyla değil, her birinin küçücük maketiyle yer alıyor; fiyatlar ve içerikler maketlerin yanında duruyor. İşletme pazar günü açılışını yapacak ve ilk işi menüyü yaptırmak olmuş. Paylaşım Türkiye'nin dışına da taştı; farklı dillerden kullanıcılar menüyü kendi hesaplarında paylaşıp yorumladı. Kimi bunu QR kodlu menülerden çok daha iyi buldu, kimi yapay zekâ tasarımlarının yaygınlaştığı bir dönemde el emeğine sahip çıkan işletmeyi övdü, kimi de menüye braille eklenmesini önerdi.