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Minyatür Menüler Hazırlayan Türk Dünya Çapında Viral Oldu

Minyatür Menüler Hazırlayan Türk Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 17:00
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Minyatür menü tasarlayan Didem Kalaycı, İstanbul'daki bir smash burger işletmesi için hazırladığı menüyü X'te paylaştı. Menüde burgerler, tavuk ürünleri ve atıştırmalıklar yazıyla değil, her birinin küçücük maketiyle yer alıyor; fiyatlar ve içerikler maketlerin yanında duruyor. İşletme pazar günü açılışını yapacak ve ilk işi menüyü yaptırmak olmuş. Paylaşım Türkiye'nin dışına da taştı; farklı dillerden kullanıcılar menüyü kendi hesaplarında paylaşıp yorumladı. Kimi bunu QR kodlu menülerden çok daha iyi buldu, kimi yapay zekâ tasarımlarının yaygınlaştığı bir dönemde el emeğine sahip çıkan işletmeyi övdü, kimi de menüye braille eklenmesini önerdi.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

"Her restoran bunu yapmalı"

"Her restoran bunu yapmalı"
twitter.com

Başka bir mekânda gördüğü menünün sahibini tesadüfen bulan takipçi

Başka bir mekânda gördüğü menünün sahibini tesadüfen bulan takipçi
twitter.com

"Bu, QR kodlu menülerin kat kat üstünde"

"Bu, QR kodlu menülerin kat kat üstünde"
twitter.com

"Öğrenin ve yapay zekâyla rezillik yapmayı bırakın"

"Öğrenin ve yapay zekâyla rezillik yapmayı bırakın"
twitter.com
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Rüyasında kafe açıp menüyü Didem Kalaycı'yla hazırlayan takipçi

Rüyasında kafe açıp menüyü Didem Kalaycı'yla hazırlayan takipçi
twitter.com

"İnsan yapımı sanata bayılıyorum arkadaşlar"

"İnsan yapımı sanata bayılıyorum arkadaşlar"
twitter.com

"Braille ekleyin"

"Braille ekleyin"
twitter.com

"Minyatürleri de siz mi yapıyorsunuz? O minik kola şişelerinden 200-300 tane almam lazım"

"Minyatürleri de siz mi yapıyorsunuz? O minik kola şişelerinden 200-300 tane almam lazım"
twitter.com

"İnsanlığın eksik olduğu şey bu: gerçek bir sanatçıyla çalışmayı seçen restorana helal olsun"

"İnsanlığın eksik olduğu şey bu: gerçek bir sanatçıyla çalışmayı seçen restorana helal olsun"
twitter.com
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"Menülerde fotoğraf olmamasından nefret eden biri olarak: EVET"

"Menülerde fotoğraf olmamasından nefret eden biri olarak: EVET"
twitter.com

Menüyü çerçeveletip duvara asma önerisi

Menüyü çerçeveletip duvara asma önerisi
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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