Görüş Bildir
Haberler
Video
Karnıyarığın Gerçekçiliği: Minyatür Türk Yemekleriyle Protez Tırnak Yaptıran Kadının Bir Acayip Tasarımı

Karnıyarığın Gerçekçiliği: Minyatür Türk Yemekleriyle Protez Tırnak Yaptıran Kadının Bir Acayip Tasarımı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 13:04

İçerik Devam Ediyor

Tırnaklarına birbirinden farklı tasarımlar yaptıran 'benaspenya' isimli sosyal medya kullanıcısının ilginç tasarımlarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi tırnaklarına botanik bahçesinden Asya mutfağına kadar birbirinden ilginç tasarımlar yaptırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birbirinden ilginç tasarımlarda sıra Türk yemeklerine kadar geldi.

Birbirinden ilginç tasarımlarda sıra Türk yemeklerine kadar geldi.

Karnıyarıktan köfteye kadar pek çok yemeğin minyatürünün yapıldığı tasarımda kullanılan detayların gerçekçiliği şaşırttı.

Karnıyarıktan köfteye kadar pek çok yemeğin minyatürünün yapıldığı tasarımda kullanılan detayların gerçekçiliği şaşırttı.

İşte o tırnaklar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın