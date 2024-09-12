Karnıyarığın Gerçekçiliği: Minyatür Türk Yemekleriyle Protez Tırnak Yaptıran Kadının Bir Acayip Tasarımı

Tırnaklarına birbirinden farklı tasarımlar yaptıran 'benaspenya' isimli sosyal medya kullanıcısının ilginç tasarımlarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi tırnaklarına botanik bahçesinden Asya mutfağına kadar birbirinden ilginç tasarımlar yaptırdı.
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Birbirinden ilginç tasarımlarda sıra Türk yemeklerine kadar geldi.
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Karnıyarıktan köfteye kadar pek çok yemeğin minyatürünün yapıldığı tasarımda kullanılan detayların gerçekçiliği şaşırttı.
İşte o tırnaklar;
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