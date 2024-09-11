Efsane Animasyon Filmiyle Özdeşleşen 'Ratatoille'un Aslında Türk Yemeği Olduğunu Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8uabz...
Efsane animasyon filmi Ratatouille'u bilmeyen yoktur. 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filme ismini de veren yemek, bir dönem oldukça popüler olmuş, dünyanın dört bir yanında denenmeye başlamıştı.
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Sosyal medyada Türk kültürü ve dil ile ilgili bilgiler paylaşan 'irangulbay' Ratatuille'un da tarihini araştırdı.
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Bu yemeğin aslında İmam Bayıldı'nın başka bir versiyonu olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları elbette yorumlarda bayrak asmayı ihmal etmedi.
İşte o video;
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