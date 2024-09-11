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Efsane Animasyon Filmiyle Özdeşleşen 'Ratatoille'un Aslında Türk Yemeği Olduğunu Biliyor muydunuz?

Efsane Animasyon Filmiyle Özdeşleşen 'Ratatoille'un Aslında Türk Yemeği Olduğunu Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:09

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Efsane animasyon filmi Ratatouille'u bilmeyen yoktur. 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filme ismini de veren yemek, bir dönem oldukça popüler olmuş, dünyanın dört bir yanında denenmeye başlamıştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8uabz...
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Sosyal medyada Türk kültürü ve dil ile ilgili bilgiler paylaşan 'irangulbay' Ratatuille'un da tarihini araştırdı.

Sosyal medyada Türk kültürü ve dil ile ilgili bilgiler paylaşan 'irangulbay' Ratatuille'un da tarihini araştırdı.

Bu yemeğin aslında İmam Bayıldı'nın başka bir versiyonu olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları elbette yorumlarda bayrak asmayı ihmal etmedi.

Bu yemeğin aslında İmam Bayıldı'nın başka bir versiyonu olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları elbette yorumlarda bayrak asmayı ihmal etmedi.

İşte o video;

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