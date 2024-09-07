Tüm Dünyayı Gezerek İnsanlara En Sevdikleri Dans Figürünü Soran Dansçıdan Enerji Dolu Video

Dans, en eğlenceli sanat dallarından biri. Her ülkenin, kendi tarihini, yaşam tarzını ve kültürünü yansıtan kendine has bir dansı var. Bu danslar, o ülkenin insanlarına özgü duygusal ifade biçimlerini, sosyal etkileşimlerini ve hatta inanç sistemlerini bile yansıtabilir. Bir dansçı tam olarak bu dansların peşine düştü.
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'ed.people' isimli sosyal medya kullanıcısı tüm dünyayı gezerek insanlara en sevdikleri dans figürünü sordu.
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3000'e yakın insanla dans eden dansçı, tüm bu dansları bir araya getirince ortaya renkli bir görüntü çıktı.
İşte o renkli video;
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