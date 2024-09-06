Bir Video da Türkiye'den: 14 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Lise Arkadaşları Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_YVlq...
Yurt dışında okullarının mezunlar gününde bir araya gelen öğrencilerin, o anki halleriyle lise yıllıklarındaki görüntülerini karşılaştırdıkları videolara sık sık denk geliyoruz. O videolardan bir tane de ülkemizden geldi.
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14 yıl sonra bir arkadaşlarının düğünü vasıtasıyla bir araya gelen eski sınıf arkadaşları, 14 yılda ne kadar değiştiklerini paylaştı.
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Yaşadıkları değişim zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösterirken bir yandan da hepimizi kendi lise yıllarımıza götürdü.
İşte o video;
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