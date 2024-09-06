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Bir Video da Türkiye'den: 14 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Lise Arkadaşları Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Bir Video da Türkiye'den: 14 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Lise Arkadaşları Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 00:36

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Yurt dışında okullarının mezunlar gününde bir araya gelen öğrencilerin, o anki halleriyle lise yıllıklarındaki görüntülerini karşılaştırdıkları videolara sık sık denk geliyoruz. O videolardan bir tane de ülkemizden geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_YVlq...
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14 yıl sonra bir arkadaşlarının düğünü vasıtasıyla bir araya gelen eski sınıf arkadaşları, 14 yılda ne kadar değiştiklerini paylaştı.

14 yıl sonra bir arkadaşlarının düğünü vasıtasıyla bir araya gelen eski sınıf arkadaşları, 14 yılda ne kadar değiştiklerini paylaştı.

Yaşadıkları değişim zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösterirken bir yandan da hepimizi kendi lise yıllarımıza götürdü.

Yaşadıkları değişim zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösterirken bir yandan da hepimizi kendi lise yıllarımıza götürdü.

İşte o video;

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