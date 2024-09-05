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Hisse, Telefon, Süpürge: Tıp Fakültesi Öğrencilerine İlk Maaşlarıyla Ne Almak İstedikleri Soruldu

Hisse, Telefon, Süpürge: Tıp Fakültesi Öğrencilerine İlk Maaşlarıyla Ne Almak İstedikleri Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 13:53

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'İlk maaş' hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından biri. Bu pek çok kişi için, bağımsızlığın ilk adımı ve yetişkinliğe geçişin bir simgesidir. Kendi ayaklarının üzerinde durmanın ve kendi kararlarını vermenin heyecanını yaşatan bu önemli dönem, aynı zamanda birçok kişi için finansal bilinçlenmenin de başlangıcıdır. Hemen hemen herkesin bir 'ilk maaş' hayali vardır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8KGtc...
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Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarına ilk maaşlarıyla ne yapmak istedikleri soruldu.

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarına ilk maaşlarıyla ne yapmak istedikleri soruldu.

Hisseden süpürgeye birbirinden ilginç birçok cevap geldi.

Hisseden süpürgeye birbirinden ilginç birçok cevap geldi.

İşte o video;

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