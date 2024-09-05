Hisse, Telefon, Süpürge: Tıp Fakültesi Öğrencilerine İlk Maaşlarıyla Ne Almak İstedikleri Soruldu

'İlk maaş' hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından biri. Bu pek çok kişi için, bağımsızlığın ilk adımı ve yetişkinliğe geçişin bir simgesidir. Kendi ayaklarının üzerinde durmanın ve kendi kararlarını vermenin heyecanını yaşatan bu önemli dönem, aynı zamanda birçok kişi için finansal bilinçlenmenin de başlangıcıdır. Hemen hemen herkesin bir 'ilk maaş' hayali vardır.