Yabancı İnsanlarla Sohbet Yayınları Yapan Bir Genç Farklı Mesleklerden İnsanlara Maaşlarını Sordu

Kaynak: https://www.instagram.com/kaantiryaki...
Günümüzde, özellikle genç nüfusun büyük bir kısmı, hayatlarının yeni bir sayfasını yurt dışında açma hayalleri kuruyor. Bu hayallerin temelinde, yaşam standartlarını yükseltme arzusu, ekonomik belirsizlikler ve işsizlik sorunları yatıyor. Gençler, daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha fazla iş imkanı sunan yabancı ülkeleri tercih ediyor. Doğal olarak oradaki iş imkanları ve ücretler de merak konusu oluyor.
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Yurt dışından insanlarla sohbet ettiği videolar çeken Kaan Tiryakioğlu isimli sosyal medya kullanıcısı, farklı mesleklere sahip insanlara maaşlarını sordu.
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Bir çiftçi bir müzisyen ve bir pazarcının paylaştığı ücretler izleyenleri bir kere daha düşündürdü.
İşte o video;
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