Bir Türk Çin'de Ailelerin Çocuklarının Bilgilerinin Yazılı Olduğu Kartlarla Gelin ve Damat Aradığı Parka Gitti

Her bireyin yeni insanlarla tanışması ve bu tanışıklığı bir ilişkiye dönüştürmesi her zaman kolay olmayabilir. Herkesin bu süreçte yaşadığı deneyimler ve karşılaştığı zorluklar farklıdır. Bu durum, kişinin sosyal becerilerine, kişilik özelliklerine, yaşadığı çevreye ve daha birçok faktöre bağlıdır. Bazı kültürlerde bu noktada devreye aileler girebiliyor.