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Bir Türk Çin'de Ailelerin Çocuklarının Bilgilerinin Yazılı Olduğu Kartlarla Gelin ve Damat Aradığı Parka Gitti

Bir Türk Çin'de Ailelerin Çocuklarının Bilgilerinin Yazılı Olduğu Kartlarla Gelin ve Damat Aradığı Parka Gitti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 21:24

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Her bireyin yeni insanlarla tanışması ve bu tanışıklığı bir ilişkiye dönüştürmesi her zaman kolay olmayabilir. Herkesin bu süreçte yaşadığı deneyimler ve karşılaştığı zorluklar farklıdır. Bu durum, kişinin sosyal becerilerine, kişilik özelliklerine, yaşadığı çevreye ve daha birçok faktöre bağlıdır. Bazı kültürlerde bu noktada devreye aileler girebiliyor.

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Bir Türk, Çin'de ailelerin çocuklarının özelliklerinin yazılı olduğu kartlarla gelin ve damat aradıkları meşhur parka gitti.

Bir Türk, Çin'de ailelerin çocuklarının özelliklerinin yazılı olduğu kartlarla gelin ve damat aradıkları meşhur parka gitti.

5 yıldır aralıksız her hafta gelen ailelerin olduğu o park açık havada gerçekleştirilen bir evlilik programına benzetildi.

5 yıldır aralıksız her hafta gelen ailelerin olduğu o park açık havada gerçekleştirilen bir evlilik programına benzetildi.

İşte o video;

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