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İstanbul'da dün akşam saatlerinde kaybolan aslan, ormanda izini kaybettirdi. Tüm ekipler İstanbul'da kaybolan aslanı arıyor. Arama çalışmalarını yerinde takip eden 24TV muhabiri, anons yaptığı sırada ormandaki sarı renkli bir köpeği aslan sanınca korku dolu anlar yaşadı. Bu anlar kameralara yansıyınca sosyal medyada gündem oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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