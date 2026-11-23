Sırbistan'da Öğrenci Hareketinin Reform Planında Reality Show Sınırı ve Dört Günlük Çalışma Haftası Var
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Sırbistan'da ekim ayındaki erken seçimlerde Vučić'in 14 yıllık iktidarına son veren öğrenci hareketi, hükümet kurulmadan önce reform programını hazırlıyor. Program televizyon yayınlarını, çalışma saatlerini, medyayı ve dış politikayı birlikte kapsıyor. Teklifler arasında hem sendikaların hem iş dünyasının farklı tepki verdiği maddeler bulunuyor.
Reality show'lara 45 dakika sınırı geliyor.
Maaş düşmeden haftada dört gün çalışma.
Dış politikada çelişkili hedefler var.
Her şey Novi Sad'daki facia ile başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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