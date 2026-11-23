25 Ekim'deki seçimlerde 250 sandalyeli parlamentoda 140 milletvekilliği kazanan Öğrenci Listesi, televizyon yayınlarına yönelik sert bir düzenleme hazırlıyor. Plana göre ulusal yayın yapan ücretsiz kanallarda reality show programları saat 23.00'ten önce yayımlanamayacak ve bu programların günlük toplam yayın süresi 45 dakikayla sınırlanacak. Biri Bizi Gözetliyor formatına benzeyen ve Sırbistan'da çok popüler olan Elita gibi programlar ise abonelik gerektiren platformlarda yaş sınırlaması ve ebeveyn denetimiyle yayımlanmaya devam edebilecek. Televizyon kanalları şiddet, tehdit veya nefret söylemi içeren anlarda yayını derhal kesmek zorunda kalacak. Hareket bu programları önceki yönetim döneminde yaygınlaşan şiddet kültürünün sembollerinden biri olarak görüyor.

Düzenleme, hareketin daha kapsamlı medya reformunun bir parçası. Seçimlerin ardından Voyvodina bölgesinde yayın yapan bir kamu televizyonunun haber sunucusu Goran Eror, izleyicilerden geçmiş yayın politikaları nedeniyle özür diledi ve şu sözleri kullandı:

'Yıllarca görevimizi yerine getiremedik.'