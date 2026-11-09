Sırbistan’da Öğrenciler Vučić’i Nasıl Devirdi?

Yeni meclis 17 Kasım’da toplanıyor. Anayasaya göre hükümetin 90 gün içinde kurulması gerekiyor. Öğrenciler kampanya boyunca başbakan adayı açıklamadı. Bu, kampanyada bir avantajdı; şimdi bir soru. Hiç bakanlık yapmamış, hatta çoğu hiç siyaset yapmamış bir grubun maliyeyi, içişlerini ve adaleti devralması gerekiyor. Üstelik devraldıkları devlet on dört yılda baştan aşağı tek bir partinin kadrolarıyla doldurulmuş bir devlet. Sırbistan bunu daha önce yaşadı. Ekim 2000’de Milošević’i deviren muhalefet koalisyonu da büyük umutlarla gelmiş, birkaç yıl içinde dağılmıştı. Öğrenciler o tarihi biliyor. “Bir siyasi seçeneğin zaferi değil, sistem değişikliği istiyoruz” demeleri bu yüzden.

Bir de cumhurbaşkanlığı meselesi var. Vučić istifa edince koltuğa vekâleten meclis başkanı Ana Brnabić oturdu. Yıl sonuna kadar erken cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması gerekiyor. Vučić iki dönem doldurduğu için aday olamıyor. Partisi hangi ismi çıkaracak, öğrenciler kimi destekleyecek, henüz belli değil. Ama meclisi kaybeden bir hareketin cumhurbaşkanlığını kazanması zor görünüyor.

Dış politika ise asıl büyük soru. Vučić, Sırbistan’ı Avrupa ile Rusya arasında bir denge noktasında tuttu. Avrupa Birliği adaylığı sürdü ama Ukrayna savaşı yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulanmadı, gaz Gazprom’dan alınmaya devam etti. Öğrenciler kampanyada bu konuda temkinli konuştu. Yaptırım yok, askerî tarafsızlık sürecek, NATO gündemde değil. Vučić buna inanmıyor ve yaptırımların ilkbahara kalmadan geleceğini söylüyor. Moskova da pek inanmıyor. Kremlin sözcüsü “tango iki kişiyle yapılır” dedi, Rus yorumcular ise sonucu Macaristan’ın devamı olarak okudu. Orbán nisan ayında seçimi kaybetmiş, Budapeşte altı ayda Brüksel’e yaklaşmıştı. Öğrencileri ilk kutlayanlardan biri de Macaristan’ın yeni başbakanı Péter Magyar oldu. Avrupa için tablo net. İki yılda iki rekabetçi otoriter rejim, iki seçim, iki yenilgi.

Vučić’in seçim gecesindeki ilk tepkisi de bir o kadar netti. Yeni hükümetin Rusya’ya yaptırım uygulayacağını ve yatırımcıların kaçacağını söyledi. Belki doğrudur, belki değildir. Ama Sırbistan’da iki yıl önce bir garın saçağı çöktü ve insanlar bunun hesabını sordu. Siyaset biliminde adı sivil toplumdur, kolektif eylemdir, seçmen mobilizasyonudur. Novi Sad’da adı on altı dakikalık sessizlikti.

Meraklısına

Steven Levitsky ve Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010. Bu yazıdaki “rekabetçi otoriterlik” kavramının kaynağı. Seçimlerin yapıldığı ama sahanın eğik olduğu rejimlerin nasıl ayakta kaldığını ve hangi koşullarda yıkıldığını anlatıyor. Sırbistan’ın 1990’lardaki Milošević dönemi kitabın vaka incelemelerinden biri.

Florian Bieber, The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans, Palgrave Macmillan, 2020. Graz Üniversitesi’nden Bieber, Vučić, Đukanović ve Gruevski gibi liderlerin Avrupa Birliği adaylığı sürerken otoriterleşmeyi nasıl başardığını anlatıyor. Kısa, net ve Sırbistan için birebir.

Srđa Popović, Blueprint for Revolution, Spiegel & Grau, 2015. Milošević’i deviren Otpor hareketinin kurucularından Popović’in yazdığı yarı anı, yarı el kitabı. Bugünün öğrencilerinin kullandığı mizah, sembol ve lidersizlik taktiklerinin 2000’deki ilk halini merak edenler için.