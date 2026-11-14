Macaristan'da Eski Bakanın 19,5 Milyon Doları Ormana Gömülü ve Kutularda Bulundu
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Macaristan'da Viktor Orbán hükümetinde 2014 ile 2018 arasında ulusal kalkınma bakanlığı yapan Miklós Seszták hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yapılan aramalarda 19,5 milyon dolar nakit ele geçirildi. Paranın bir bölümü çiftlik binalarındaki kasalarda, bir bölümü konutlarda ve depolarda saklanıyordu. Kalan kısım ise ormanlık bir alana gömülmüştü. Başbakan Péter Magyar bulguları sosyal medya hesabından paylaşarak Orbán'ı ve partisi Fidesz'i sert sözlerle hedef aldı.
Para ormana gömülmüştü.
Paralar sekiz saatte sayıldı.
Eski bakanlar eylülden beri tutuklu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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