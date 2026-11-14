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Macaristan'da Eski Bakanın 19,5 Milyon Doları Ormana Gömülü ve Kutularda Bulundu

Macaristan'da Eski Bakanın 19,5 Milyon Doları Ormana Gömülü ve Kutularda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 18:16
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Macaristan'da Viktor Orbán hükümetinde 2014 ile 2018 arasında ulusal kalkınma bakanlığı yapan Miklós Seszták hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yapılan aramalarda 19,5 milyon dolar nakit ele geçirildi. Paranın bir bölümü çiftlik binalarındaki kasalarda, bir bölümü konutlarda ve depolarda saklanıyordu. Kalan kısım ise ormanlık bir alana gömülmüştü. Başbakan Péter Magyar bulguları sosyal medya hesabından paylaşarak Orbán'ı ve partisi Fidesz'i sert sözlerle hedef aldı.

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Para ormana gömülmüştü.

Para ormana gömülmüştü.

İki gün süren aramalarda ekipler Seszták'a ait çiftlik binalarını, konutları ve depoları taradı. Nakit paralar kasalarda ve kutularda bulundu, bir bölümü de ormanlık alanda toprağın altından çıkarıldı. Toplam tutar 19,5 milyon doları buldu. Seszták, kamu ulaştırma şirketinin de adının karıştığı bir olayda rüşvet almakla suçlanıyor.

Paralar sekiz saatte sayıldı.

Paralar sekiz saatte sayıldı.

Devlet Hazinesi'nden 12 çalışan, beş para sayma makinesiyle sekiz saat boyunca nakitleri saydı. Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi (NVVH) paranın tamamının Macaristan Devlet Hazinesi'ne devredildiğini duyurdu. Magyar X hesabından yaptığı paylaşımda Orbán'ın mafya patronu olduğunun kanıtlandığını savundu. Başbakana göre Fidesz bir suç örgütü ve aramalar 'mafyanın' sonunu getirdi.

Eski bakanlar eylülden beri tutuklu.

Eski bakanlar eylülden beri tutuklu.

Magyar nisan ayındaki seçimlerde yolsuzlukla mücadele vaadiyle yarıştı ve Orbán'ı ezici bir çoğunlukla koltuğundan etti. Orbán görevi mayıs ayında devretti. Seszták dahil Orbán döneminin iki eski bakanı ile eski merkez bankası başkanı Gyorgy Matolcsy eylül ayından beri tutuklu bulunuyor. Seszták ve diğer üç şüpheli kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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