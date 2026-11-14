Macaristan'da Eski Bakanın 19,5 Milyon Doları Ormana Gömülü ve Kutularda Bulundu

Macaristan'da Viktor Orbán hükümetinde 2014 ile 2018 arasında ulusal kalkınma bakanlığı yapan Miklós Seszták hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yapılan aramalarda 19,5 milyon dolar nakit ele geçirildi. Paranın bir bölümü çiftlik binalarındaki kasalarda, bir bölümü konutlarda ve depolarda saklanıyordu. Kalan kısım ise ormanlık bir alana gömülmüştü. Başbakan Péter Magyar bulguları sosyal medya hesabından paylaşarak Orbán'ı ve partisi Fidesz'i sert sözlerle hedef aldı.