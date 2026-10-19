İltica İddiası: Bazı Türklerin İltica Edebilmek İçin Rüşvetle Soruşturma Satın Aldığı Öne Sürüldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'da yayımlanan bir haberde, iltica başvurusu yapan bazı Türklerin siyasi takibata uğradıklarını kanıtlamak için Türkiye'de gerçek ceza soruşturmaları satın aldığı öne sürüldü. İddiaya göre rüşvet alan savcılar soruşturma başlatıyor ve dosya Türkiye'nin yargı veri tabanı UYAP'a işleniyor. Bu hizmet TikTok ve Telegram üzerinden sunuluyor, bir sağlayıcı soruşturmayı 800 euroya, kaçak geçişi de içeren paketler ise 6 bin eurodan başlayan fiyatlarla teklif ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre soruşturma kaydı satılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süreç bir sosyal medya paylaşımıyla başlıyor.
BAMF tutarsızlıklarla karşılaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın