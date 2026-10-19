İltica İddiası: Bazı Türklerin İltica Edebilmek İçin Rüşvetle Soruşturma Satın Aldığı Öne Sürüldü

Haberde aktarılan sürece göre müşteri önce sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir paylaşım yapıyor. Türkiye'de cumhurbaşkanına hakaret suç sayıldığı için rüşvet alan bir savcı bu paylaşımı gerekçe göstererek soruşturma başlatıyor ve soruşturma usulüne uygun biçimde UYAP'a kaydediliyor. Böylece başvuru sahibi, kendisinin ayarladığı bir soruşturma nedeniyle Almanya'da ceza takibatına uğradığını öne sürebiliyor. Haberi hazırlayan muhabirler hizmet sağlayıcılarla müşteri gibi görüştü, sağlayıcılardan biri 800 euro karşılığında soruşturma, ev araması ve iddianame düzenlenmesini teklif etti ve şu sözleri kullandı:

'Bununla her yerde oturma izni alırsın.'

Aynı sağlayıcı Hamburg ve Berlin'de memnun müşterileri olduğunu ileri sürdü, bir başka sağlayıcı ise bu yöntemin kullanılmamasını tavsiye ederek Türkiye'ye dönülmesi halinde bu tür soruşturmaların ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.