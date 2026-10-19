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İltica İddiası: Bazı Türklerin İltica Edebilmek İçin Rüşvetle Soruşturma Satın Aldığı Öne Sürüldü

İltica İddiası: Bazı Türklerin İltica Edebilmek İçin Rüşvetle Soruşturma Satın Aldığı Öne Sürüldü

Almanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 18:30
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Almanya'da yayımlanan bir haberde, iltica başvurusu yapan bazı Türklerin siyasi takibata uğradıklarını kanıtlamak için Türkiye'de gerçek ceza soruşturmaları satın aldığı öne sürüldü. İddiaya göre rüşvet alan savcılar soruşturma başlatıyor ve dosya Türkiye'nin yargı veri tabanı UYAP'a işleniyor. Bu hizmet TikTok ve Telegram üzerinden sunuluyor, bir sağlayıcı soruşturmayı 800 euroya, kaçak geçişi de içeren paketler ise 6 bin eurodan başlayan fiyatlarla teklif ediyor. 

Kaynak - BirGün / Die Zeit

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İddiaya göre soruşturma kaydı satılıyor.

İddiaya göre soruşturma kaydı satılıyor.

Almanya'da iltica hakkı elde etmek isteyen bazı Türklerin ülkelerinde gerçek ceza soruşturmaları satın aldığı öne sürülüyor. Bir sağlayıcı 800 euro karşılığında bu hizmeti sunuyor, rüşvet verilen savcılar soruşturma dosyalarını oluşturuyor. Hizmet TikTok ve Telegram üzerinden satılıyor ve Almanya'ya kaçak geçişi de içeren paketlerin fiyatı 6 bin eurodan başlıyor. Türkiye Adalet Bakanlığı'nın işlettiği UYAP'ta ülke genelindeki soruşturmalar, iddianameler ve mahkeme kararları kayıt altına alınıyor, vatandaşlar da kendi dosyalarına e-Devlet üzerinden erişebiliyor. İltica başvurusu yapanlar Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) başvururken bu kayıtları cep telefonlarından açarak gösteriyor.

Süreç bir sosyal medya paylaşımıyla başlıyor.

Süreç bir sosyal medya paylaşımıyla başlıyor.

Haberde aktarılan sürece göre müşteri önce sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir paylaşım yapıyor. Türkiye'de cumhurbaşkanına hakaret suç sayıldığı için rüşvet alan bir savcı bu paylaşımı gerekçe göstererek soruşturma başlatıyor ve soruşturma usulüne uygun biçimde UYAP'a kaydediliyor. Böylece başvuru sahibi, kendisinin ayarladığı bir soruşturma nedeniyle Almanya'da ceza takibatına uğradığını öne sürebiliyor. Haberi hazırlayan muhabirler hizmet sağlayıcılarla müşteri gibi görüştü, sağlayıcılardan biri 800 euro karşılığında soruşturma, ev araması ve iddianame düzenlenmesini teklif etti ve şu sözleri kullandı:

'Bununla her yerde oturma izni alırsın.'

Aynı sağlayıcı Hamburg ve Berlin'de memnun müşterileri olduğunu ileri sürdü, bir başka sağlayıcı ise bu yöntemin kullanılmamasını tavsiye ederek Türkiye'ye dönülmesi halinde bu tür soruşturmaların ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

BAMF tutarsızlıklarla karşılaşıyor.

BAMF tutarsızlıklarla karşılaşıyor.

BAMF bir süredir UYAP üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarıyla karşı karşıya. Daha önce gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte UYAP siteleri kullanılıyordu ve bu sitelerin sahte olduğu ancak internet adreslerinden anlaşılabiliyordu, şimdi gerçek kayıtların da kötüye kullanılması yetkilileri şaşırttı. BAMF Daire Başkanı Patrick Schmidtke, karar vericilerin çok sayıda tutarsızlıkla karşılaştığını söyledi. Almanya'da iltica başvurusu yapanlar arasında Türk vatandaşları üçüncü büyük grubu oluşturuyor ve 2021'den bu yana yaklaşık 140 bin başvuru yapıldı. Koruma oranı 2020'de yüzde 43 iken yaklaşık yüzde 12'ye geriledi, BAMF her başvurunun kendi koşulları içinde değerlendirildiğini vurguluyor.

Frankfurt'ta görev yapan uzman Kamil Taylan, gerçek nedenlerle iltica başvurusunda bulunan kişilere de yakında kimsenin inanmayabileceği uyarısında bulunuyor. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi'nde iki daire yalnızca iltica başvuruları reddedilen Türk vatandaşlarının açtığı davalara bakıyor ve mahkemede 685 dava sonuçlanmayı bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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