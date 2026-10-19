Almanya'dan Yeşil Pasaport Sürprizi: Devlet Memuru Yahya Bilger Frankfurt'ta Ülkeye Alınmadı

Bilger'in aktardığına göre sınır polisi, ülkede kalacağı süre için maddi gücünün yetersiz olduğunu düşündü. 'Yeterince paramın olmadığını düşündükleri, dönüş biletim ve otel rezervasyonum olmadığı için bana güvenmediler' diyen Bilger, Almanya'da akrabaları bulunduğunu ve konaklamayı onların yanında yapacağını söylediğini anlattı.

Polis, bu akrabalarla telefonla da görüştü. Buna rağmen karar değişmedi. Bilger durumu şu sözlerle yorumladı: 'Bana göre mantıksız, onlara göre mantıklı.' Olayla ilgili Alman makamlarından ayrı bir resmî açıklama ise henüz görülmedi.