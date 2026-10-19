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Almanya'dan Yeşil Pasaport Sürprizi: Devlet Memuru Yahya Bilger Frankfurt'ta Ülkeye Alınmadı

Almanya'dan Yeşil Pasaport Sürprizi: Devlet Memuru Yahya Bilger Frankfurt'ta Ülkeye Alınmadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 11:54
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Yeşil pasaportla Frankfurt Havalimanı'na giden devlet memuru Yahya Bilger, Alman sınır polisi tarafından ülkeye alınmadı. Pasaportuna el konulan Bilger hakkında 'ülkeye giriş reddi' (Einreiseverweigerung) tutanağı düzenlendi ve işlemler bitene kadar havalimanında bekletildi. Yaşadıklarını paylaşan Bilger, diğer yeşil pasaport sahiplerini uyardı.

Kaynak: Gazete Pencere

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Yeşil pasaportuyla Frankfurt'a inen Bilger'in pasaportuna el konuldu, hakkında giriş reddi tutanağı tutuldu.

Yeşil pasaportuyla Frankfurt'a inen Bilger'in pasaportuna el konuldu, hakkında giriş reddi tutanağı tutuldu.

Devlet memuru Yahya Bilger, yeşil pasaportuyla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'na geldiğinde sınır polisinin kontrolüne takıldı. Federal polis, pasaportuna el koydu ve Bilger'i işlemler tamamlanana kadar havalimanında bekletti.

Bilger hakkında resmî olarak 'ülkeye giriş reddi' tutanağı düzenlendi. Yaşadıklarını çektiği bir videoyla paylaşan Bilger, bu tutanakları da kameraya göstererek durumu belgeledi. 

Olay, Gazete Pencere'nin haberiyle gündeme geldi.

Gerekçe: Yeterli parası olmadığı düşünüldü, dönüş bileti ve otel rezervasyonu da yoktu.

Gerekçe: Yeterli parası olmadığı düşünüldü, dönüş bileti ve otel rezervasyonu da yoktu.

Bilger'in aktardığına göre sınır polisi, ülkede kalacağı süre için maddi gücünün yetersiz olduğunu düşündü. 'Yeterince paramın olmadığını düşündükleri, dönüş biletim ve otel rezervasyonum olmadığı için bana güvenmediler' diyen Bilger, Almanya'da akrabaları bulunduğunu ve konaklamayı onların yanında yapacağını söylediğini anlattı.

Polis, bu akrabalarla telefonla da görüştü. Buna rağmen karar değişmedi. Bilger durumu şu sözlerle yorumladı: 'Bana göre mantıksız, onlara göre mantıklı.' Olayla ilgili Alman makamlarından ayrı bir resmî açıklama ise henüz görülmedi.

Yeşil pasaport vize muafiyeti sağlıyor ama sınırda girişi garanti etmiyor.

Yeşil pasaport vize muafiyeti sağlıyor ama sınırda girişi garanti etmiyor.

Belli şartları taşıyan Türk vatandaşlarına verilen yeşil pasaport, Almanya dahil Schengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sağlıyor. Ancak bu muafiyet, sınırda koşulsuz giriş hakkı anlamına gelmiyor.

Sınır görevlileri seyahatin amacını, konaklama planını, dönüş biletini ve mali imkânları sorgulayabiliyor. Gidiş-dönüş bileti, konaklama belgesi, seyahat sağlık sigortası ve yeterli para ya da banka hesabı gibi belgeler istenebiliyor. Akrabaların yanında kalmak da tek başına kabul garantisi vermiyor. Bazı haberlerde, olayın Almanya'nın yeşil pasaport sahiplerine yeni bir vize şartı getirdiği anlamına gelmediği de belirtiliyor.

"Yeşil pasaportunuza güvenmeyin": Bilger, yolculara belgelerini hazır tutmalarını söyledi.

"Yeşil pasaportunuza güvenmeyin": Bilger, yolculara belgelerini hazır tutmalarını söyledi.

Videosunda diğer yeşil pasaport sahiplerine seslenen Bilger, 'Yeşil pasaportunuza o kadar güvenmeyin' uyarısında bulundu. Yola çıkmadan önce sınır kontrolüne hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili daha önce Almanya'nın özel, hizmet ve diplomatik pasaport sahiplerinden de gidiş nedenini kanıtlayan belgeler isteyeceği haberleri gündeme gelmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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