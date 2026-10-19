Almanya'dan Yeşil Pasaport Sürprizi: Devlet Memuru Yahya Bilger Frankfurt'ta Ülkeye Alınmadı
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Yeşil pasaportla Frankfurt Havalimanı'na giden devlet memuru Yahya Bilger, Alman sınır polisi tarafından ülkeye alınmadı. Pasaportuna el konulan Bilger hakkında 'ülkeye giriş reddi' (Einreiseverweigerung) tutanağı düzenlendi ve işlemler bitene kadar havalimanında bekletildi. Yaşadıklarını paylaşan Bilger, diğer yeşil pasaport sahiplerini uyardı.
Kaynak: Gazete Pencere
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Yeşil pasaportuyla Frankfurt'a inen Bilger'in pasaportuna el konuldu, hakkında giriş reddi tutanağı tutuldu.
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Gerekçe: Yeterli parası olmadığı düşünüldü, dönüş bileti ve otel rezervasyonu da yoktu.
Yeşil pasaport vize muafiyeti sağlıyor ama sınırda girişi garanti etmiyor.
"Yeşil pasaportunuza güvenmeyin": Bilger, yolculara belgelerini hazır tutmalarını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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