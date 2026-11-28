Şampiyonluğun ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Cemre Uyanık, mutfak kariyerine odaklandı. İzmir'e yerleşen Uyanık, kendi işletmesini açtı ve gastronomi alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi.

Uyanık, Ocak ayında MasterChef Altın Kupa'ya neden katılmadığına dair yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Sosyal medyada kendisine gelen soruya 'Yarışma artık beni heyecanlandırmıyor' diye yanıt vermişti.