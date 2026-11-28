MasterChef'in İlk Kadın Şampiyon Olan Cemre Uyanık'ın Son Hali Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'nin 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, yarışmanın ardından mutfak kariyerini sürdürdü. Bir süredir ekranlardan uzak olan şampiyon, İzmir'de yaşıyor ve kendi işletmesine odaklanıyor. Uyanık'ın son paylaşımları ve görünümü sosyal medyada gündem oldu.
Cemre Uyanık, 2019'da MasterChef Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu oldu.
Cemre Uyanık, şampiyonluğun ardından mutfak kariyerine odaklandı.
Cemre Uyanık, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın