Muammer Ketenci'nin Ajda Pekkan Hakkındaki Dekolte Açıklaması Dikkat Çekti
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Modacı Muammer Ketenci, Ne Kadar Yer Yandı YouTube programında Ajda Pekkan hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ketenci, Ajda Pekkan'ın dekolteli kıyafetler giydiğinde bant yardımıyla vücudunu yukarı çektirdiğini söyledi.
Kaynak: Ne Kadar Yer Yandı / YouTube
Muammer Ketenci, Türkiye'nin en tanındık modacılarından biri.
Ajda Pekkan, 61 yıllık kariyeriyle Türk pop müziğinin süperstarı olarak anılıyor.
Muammer Ketenci, Ajda Pekkan'ın dekolteli kıyafetlerde bant kullandığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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