Ne Kadar Yer Yandı YouTube programına konuk olan Muammer Ketenci, Ajda Pekkan'ın sahne kıyafetleriyle ilgili bir detayı paylaştı. Ketenci'nin açıklamasına göre Ajda Pekkan'ın dekolteli kıyafetler giydiğinde şeffaf bant yardımıyla tüm vücudunu 'askıya aldığı' iddia edildi.