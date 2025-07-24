Dantele Gerek Var mıydı? Konser Tarzıyla Göz Kanatan Gökhan Türkmen, Muammer Ketenci'ye Benzetildi!
Geçtiğimiz gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, dantelli kombini ve genel tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Uzun süredir tarzı eleştirilen Türkmen, Cemil İpekçi ve Muammer Ketenci gibi isimlere benzetildi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayan yoktur!
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Uzun bir süredir de zaman içerisinde değişen ve gelişen tarzıyla dikkat çekiyor!
Geçtiğimiz gece Harbiye'de konser veren Gökhan Türkmen, konserinden önce 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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