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Dantele Gerek Var mıydı? Konser Tarzıyla Göz Kanatan Gökhan Türkmen, Muammer Ketenci'ye Benzetildi!

Dantele Gerek Var mıydı? Konser Tarzıyla Göz Kanatan Gökhan Türkmen, Muammer Ketenci'ye Benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 12:30

Geçtiğimiz gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, dantelli kombini ve genel tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!

Uzun süredir tarzı eleştirilen Türkmen, Cemil İpekçi ve Muammer Ketenci gibi isimlere benzetildi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayan yoktur!

Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayan yoktur!

2014 yılında çıkardığı 'Çatı Katı' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan, sonrasında imzasını attığı hemen hemen her şarkıyla gönüllerde taht kuran Gökhan Türkmen, yoğun konser temposuna hiç hız kesmeden devam ediyor.

Zaman zaman sahneye kızlarıyla çıkan Gökhan Türkmen, özellikle bu yaz sık sık magazin programlarının göz bebeği olarak öne çıkıyor.

Uzun bir süredir de zaman içerisinde değişen ve gelişen tarzıyla dikkat çekiyor!

Uzun bir süredir de zaman içerisinde değişen ve gelişen tarzıyla dikkat çekiyor!

Belki hatırlarsınız, birkaç sene önce her parmağına farklı renk olmak üzere sürdüğü ojeleriyle öne çıkmış, ojeleri başına dert olmuştu. 

Sakal ve bıyık konusunda hayatımıza girdiğinden bu yana aşağı yukarı her tarzı deneyen Gökhan Türkmen, en son sakallarını tamamen kestirmiş, enteresan bir bıyık modeliyle gözleri üzerine çekmişti. Konserleri için seçtiği salaş fakat bol aksesuarlı kombinler ise her seferinde sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Geçtiğimiz gece Harbiye'de konser veren Gökhan Türkmen, konserinden önce 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 🙈

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 🙈
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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