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Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun Yapay Zeka İle Hazırlanan Klibi "Doğrucu"nun Yapım Sürecini Anlattı!

Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun Yapay Zeka İle Hazırlanan Klibi "Doğrucu"nun Yapım Sürecini Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 08:53

Sezen Aksu'nun 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünde yer alan 'Doğrucu' şarkısının klibi yapay zeka ile hazırlanmıştı. Geçtiğimiz gün Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya katılan yönetmen Öner Biberkökü, 'Doğrucu'yu hazırlarken yaşanılan süreci tüm detaylarıyla anlattı.

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9 sene önce sahneye veda eden Sezen Aksu, 2017'de yani tam 8 yıl önce çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünden sonra inzivaya çekilmişti.

9 sene önce sahneye veda eden Sezen Aksu, 2017'de yani tam 8 yıl önce çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünden sonra inzivaya çekilmişti.

8 senelik hasret, geçtiğimiz aylarda sona erdi. Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları adını verdiği yepyeni albümü, 27 Haziran 00.00'da dinleyicisiyle buluşmuştu.

Tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturan Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları, kısa süre içerisinde zirveye yerleşti. 

Sezen'in “sanat kariyerinde bir kilometre taşı” olarak değerlendiren albümündeki şarkıların her biri Sezen Aksu'nun Türkiye'nin en büyük ozanlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaçıranlar için Minik Serçe'nin paşa gönlünden geçen şarkılarla ilgili tüm detayları bu içeriğimizde incelemiştik:

Albümle ilgili dikkat çeken bir detay daha vardı; bugüne dek birçok ünlü isimde denemesini gördüğümüz üzere Sezen Aksu'nun da "Doğrucu" isimli şarkısının klibi yapay zeka ile hazırlandı.

Albümle ilgili dikkat çeken bir detay daha vardı; bugüne dek birçok ünlü isimde denemesini gördüğümüz üzere Sezen Aksu'nun da "Doğrucu" isimli şarkısının klibi yapay zeka ile hazırlandı.

Yönetmen koltuğunda Öner Biberkökü'nün oturduğu klipte, Google Gemini ve Google Veo 3 kullanılmış, 'Doğrucu'sun sahneleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Google'ın resmi Türkiye hesabı da Twitter (X) üzerinden Sezen Aksu'nun 'Doğrucu' klibini paylaşmış, 'Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu'nun 'Doğrucu' şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi' ifadeleri kullanılmıştı.

Klibin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya yönetmen Öner Biberkökü de katıldı.

Geçtiğimiz gün Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya yönetmen Öner Biberkökü de katıldı.

Video konusunda daha önceki işlerden tecrübeli olduğunu belirten Biberkökü, 'İş sürecinde Google tarafı en kolayıydı. Bu işlerde en zor şey böyle büyük bir sanatçıyla çalışıyorken herkesin bir fikrinin olması. Sezen Hanım'da öyle olmadı. Albümü çıkmadan dinleme şansına eriştim. Albümdeki şarkılardan biri içinde 'Şinanay' çalıyordu. Onu dinlediğimde geçmişe gittim. Bu duyguyu klibe dahil etmeye çalıştım. Aslında ben eşimi ağlatmak için uğraştım.' açıklamasında bulundu. 

Klipte tamamen şiirsel ve duygusal bir anlatım olduğunu vurgulayan Biberkökü, yapay zeka konusunda yaşadığı en büyük problemlerden birinin, üretimin kolay olması nedeniyle herkesin bir şey istemesi olduğunu söyledi ve 'Doğrucu'nun yapım sürecini şu sözlerle aktardı: ' O kadar hızlı üretilebiliyor ki yapay zeka, onun o ön hazırlık ve düşünme sürecine hiç vakit bırakmıyorlar. Biz hala insanız, hala eski usul duşta, yürürken, yemek yaparken düşünüyoruz ve bunun sonucunda bir iş çıkıyor ortaya. Bu klipte iki haftalık bir sürecimiz vardı. Önce demo yaptım. Sonrasında 3 gün uykusuz geçen bir sürecin ardından işi tamamladık.'

'Doğrucu'nun kendisi için bir meydan okuma olduğunu söyleyen Biberkökü, yapay zekanın işi tek başına yapmadığının altını çizdi. 'Aslında o yaratıcı dünyadaki her bir üyeye ihtiyaç var. Gelecekte bu teknoloji nereye gider, tahmin etmek çok zor. Aslında sonrası çok kolay. Artık yapay zeka insan kadar akıllı olacak diyebiliyoruz ama yakın gelecek çok zor. Sene sonunu görebilmek zor. Bence şu an yapay zekada planların 5 senelik yapılması mümkün değil. Yapan bile bilmiyor nereye gideceğini olayın. O yüzden burada ben biraz yakın tarihli düşünüyorum.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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