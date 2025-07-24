Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun Yapay Zeka İle Hazırlanan Klibi "Doğrucu"nun Yapım Sürecini Anlattı!

Video konusunda daha önceki işlerden tecrübeli olduğunu belirten Biberkökü, 'İş sürecinde Google tarafı en kolayıydı. Bu işlerde en zor şey böyle büyük bir sanatçıyla çalışıyorken herkesin bir fikrinin olması. Sezen Hanım'da öyle olmadı. Albümü çıkmadan dinleme şansına eriştim. Albümdeki şarkılardan biri içinde 'Şinanay' çalıyordu. Onu dinlediğimde geçmişe gittim. Bu duyguyu klibe dahil etmeye çalıştım. Aslında ben eşimi ağlatmak için uğraştım.' açıklamasında bulundu.

Klipte tamamen şiirsel ve duygusal bir anlatım olduğunu vurgulayan Biberkökü, yapay zeka konusunda yaşadığı en büyük problemlerden birinin, üretimin kolay olması nedeniyle herkesin bir şey istemesi olduğunu söyledi ve 'Doğrucu'nun yapım sürecini şu sözlerle aktardı: ' O kadar hızlı üretilebiliyor ki yapay zeka, onun o ön hazırlık ve düşünme sürecine hiç vakit bırakmıyorlar. Biz hala insanız, hala eski usul duşta, yürürken, yemek yaparken düşünüyoruz ve bunun sonucunda bir iş çıkıyor ortaya. Bu klipte iki haftalık bir sürecimiz vardı. Önce demo yaptım. Sonrasında 3 gün uykusuz geçen bir sürecin ardından işi tamamladık.'

'Doğrucu'nun kendisi için bir meydan okuma olduğunu söyleyen Biberkökü, yapay zekanın işi tek başına yapmadığının altını çizdi. 'Aslında o yaratıcı dünyadaki her bir üyeye ihtiyaç var. Gelecekte bu teknoloji nereye gider, tahmin etmek çok zor. Aslında sonrası çok kolay. Artık yapay zeka insan kadar akıllı olacak diyebiliyoruz ama yakın gelecek çok zor. Sene sonunu görebilmek zor. Bence şu an yapay zekada planların 5 senelik yapılması mümkün değil. Yapan bile bilmiyor nereye gideceğini olayın. O yüzden burada ben biraz yakın tarihli düşünüyorum.'