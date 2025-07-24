Öner Biberkökü, Sezen Aksu'nun Yapay Zeka İle Hazırlanan Klibi "Doğrucu"nun Yapım Sürecini Anlattı!
Sezen Aksu'nun 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünde yer alan 'Doğrucu' şarkısının klibi yapay zeka ile hazırlanmıştı. Geçtiğimiz gün Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya katılan yönetmen Öner Biberkökü, 'Doğrucu'yu hazırlarken yaşanılan süreci tüm detaylarıyla anlattı.
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9 sene önce sahneye veda eden Sezen Aksu, 2017'de yani tam 8 yıl önce çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünden sonra inzivaya çekilmişti.
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Albümle ilgili dikkat çeken bir detay daha vardı; bugüne dek birçok ünlü isimde denemesini gördüğümüz üzere Sezen Aksu'nun da "Doğrucu" isimli şarkısının klibi yapay zeka ile hazırlandı.
Geçtiğimiz gün Google Türkiye ofisinde gerçekleştirilen toplantıya yönetmen Öner Biberkökü de katıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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