Paşa Gönlünü Dinledi ve Geri Döndü: Sezen Aksu 8 Yılın Ardından Yine Bildiğini Okudu, Biz de Yutkunduk

Sezen Aksu'nun 50. sanat yılına özel çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları daha yayınlandığı ilk gece yoğun ilgi gördü.

Tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturan Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları, kısa süre içerisinde zirveye yerleşti.

Ağırlıklı olarak sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, oğlu Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de yer aldı.

Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve en önemlisi kıymetlisi, rahmetli Onno Tunç gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.

Başladığı anda insanı yerine çakıp şöyle bir düşündüren şarkıların hepsi için söylenecek çok şey var. 50 yıldır olduğu gibi bugün de herkes için bambaşka duygular uyandıracağından ve hatta uyandırdığından da hiç şüphemiz yok.

Buyurun, Sezen'in “sanat kariyerinde bir kilometre taşı” olarak değerlendiren yeni bebeğinin detaylarını beraber inceleyelim.