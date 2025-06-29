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Paşa Gönlünü Dinledi ve Geri Döndü: Sezen Aksu 8 Yılın Ardından Yine Bildiğini Okudu, Biz de Yutkunduk

Paşa Gönlünü Dinledi ve Geri Döndü: Sezen Aksu 8 Yılın Ardından Yine Bildiğini Okudu, Biz de Yutkunduk

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 09:54

9 sene önce sahneye veda eden Sezen Aksu, 2017'de yani tam 8 önce çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünden sonra kalemiyle yanımızda olsa da sesine fazlasıyla hasret bırakmıştı. 

8 yıllık bekleyiş sona erdi, aylardır merakla beklenen Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları isimli, yepyeni parçalardan oluşan albümü 26 Haziran'da yayınlandı. 8 yıl sustu, biz özledik. O yazdı, biz yutkunduk. Her zamanki gibi hem yaralara basan hem de insanın içini huzurla dolduran Sezen Aksu, paşa gönlünden ne geçtiyse söyledi.

Gelin, albümle ilgili tüm detaylara beraber göz atalım.

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Son konserini 16 Ocak 2016'da veren Sezen Aksu, 9 yıldır sahneye çıkmıyor, 8 yıldır da albüm çıkarmıyordu...

Son konserini 16 Ocak 2016'da veren Sezen Aksu, 9 yıldır sahneye çıkmıyor, 8 yıldır da albüm çıkarmıyordu...

Konser heyecanının kendisini kötü etkilediği için hepimizi güzel sesinden mahrum bıraktığını öğrendiğimiz Sezen Aksu, her birinde ayrı devleştiği sahnelere '40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor' sözleriyle veda etmişti.

Hasretimiz yıllar geçtikçe büyüdü ama Minik Serçe'den geri adım gelmedi. Şarkı yazmaya ve bestelemeye devam eden Sezen'in sessiz sedasız yeni şarkıların annesi olduğunu biliyorduk. 

Yine de billur sesini ve bize diyeceklerini tam 8 yıl önce 2017'de çıkardığı son albümünde duymuş ve dinlemiştik. Sonrası sessizlik oldu ama Boğaz'daki yalısında gönlünden geçen her şeyin notaya dönüştüğünden emindik.

Haksız da çıkmadık, haberi geçtiğimiz aylarda gelmişti. Aylarca çıktı çıkacak diye beklediğimiz, 8 yıllık hasreti bitirecek Sezen albümü 27 Haziran 00.00'da dinleyicisiyle buluştu.

Haksız da çıkmadık, haberi geçtiğimiz aylarda gelmişti. Aylarca çıktı çıkacak diye beklediğimiz, 8 yıllık hasreti bitirecek Sezen albümü 27 Haziran 00.00'da dinleyicisiyle buluştu.

Sezen Aksu'nun 50. sanat yılına özel çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları daha yayınlandığı ilk gece yoğun ilgi gördü. 

Tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturan Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları, kısa süre içerisinde zirveye yerleşti. 

Ağırlıklı olarak sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, oğlu Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de yer aldı.

Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve en önemlisi kıymetlisi, rahmetli Onno Tunç gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor. 

Başladığı anda insanı yerine çakıp şöyle bir düşündüren şarkıların hepsi için söylenecek çok şey var. 50 yıldır olduğu gibi bugün de herkes için bambaşka duygular uyandıracağından ve hatta uyandırdığından da hiç şüphemiz yok. 

Buyurun, Sezen'in “sanat kariyerinde bir kilometre taşı” olarak değerlendiren yeni bebeğinin detaylarını beraber inceleyelim.

Çocuklarımız İçin Attığı "Bu Son Olsun" Çığlığı ve "Bize Bir Doğrucu Lazım" Çağrısı

Çocuklarımız İçin Attığı "Bu Son Olsun" Çığlığı ve "Bize Bir Doğrucu Lazım" Çağrısı

Albümün ilk şarkısı, Sezen Aksu ve biricik oğlu Mithat Can'ın elinden çıkma... Sözleri Sezen'e ait olan 'Linç'in bestesi ve düzenlemesi Mithat Can Özer'e ait. 

'Ne çocuklar gördüm, büyümediler hiç. Nefesleri çığlık, duyulmadılar hiç. Çocuklar suçtu, her biri pislik, piç. Bi' önemleri yoktu Büyükleri çoktu, çoktu. Bu son olsun. Dünya dönme, dur artık. Bu son olsun' diyen Sezen Aksu, ilk anda son yıllarda hayattan koparılan çocukları akla getirse de, aslında çok daha geniş bir yaraya parmak basıyor. Senelere, hatta kuşaklara yayılan o görmezden gelinmişliğin kayıp hikayesini anlatıyor. 

Bir Ünzile kadar destansı veya iç parçalayıcı değil, bir Kardelen kadar da sembolleşmiş değil belki ama “Linç”, Sezen Aksu’nun içine dökülen gözyaşlarının, bu kez modern bir düzenlemeyle ve içe işleyen bir yalınlıkla dışa vurumu. Sessizce ağlayan çocuklara, susturulan haykırışlara, unutulmuş masumlara yazılmış bir ağıt...

'Doğrucu' ise uzun yıllardır beraber çalıştığı Ozan Bayraşa'yla yaptığı, hayatın, zamanın geldiği hale yumuşak yumuşak isyan ettiği bir düet. 

Alıştığımız Sezen tarzından biraz farklı. Gerçi Sezen'in bu akış ve ritmde giden çok şarkısı var; sadece genelde Sezen'i Sezen yapan şarkılar değil onlar... 'Doğrucu' da tam o kıvamda bir parça, zamanla akılda kalıcı olabilecek, mesajı oldukça net; bozulmuş buraları diyen Sezen, 'Bize bir doğrucu lazım' çağrısında bulunuyor. Yine de bize kalırsa, albümün yıldızlarından sayabileceğimiz kadar kuvvetli değil.

Aranan Sezen Klasiği "Gemiler" ve Umursamazca 'Huysuz ve Tatlı Kadın Sezen'liğini Konuşturup Kopardığı "Yaygara"

Aranan Sezen Klasiği "Gemiler" ve Umursamazca 'Huysuz ve Tatlı Kadın Sezen'liğini Konuşturup Kopardığı "Yaygara"

Herkesin yarası, mutluluğu, heyecanı, içindeki kelebekleri kendine, haliyle favorisi de kendine ama albümde üç farklı düzenlemeyle karşımıza çıkan 'Gemiler' tüm albümde parıl parıl parlıyor bizce... 

Sözü, müziği Minik Serçe'ye ait olan 'Gemiler' tam bir Sezen klasiği. Özellikle de düzenlemesinin Ozan Bayraşa'ya ait olan versiyonu. Hani Sezen'in yazın çıkardığı, aylarca aşk acısı çekmiş kadının yeniden filizlendiği o zamanı anlatan şarkılar vardır ya, 'Aşktan Ne Haber', 'Unuttun mu Beni?', 'Üfle de Söneyim' gibi... İnsana bir rahatlama hissettirirken, içten içe 'Ah be' çektiren o şarkılardan 'Gemiler.' 

Biz düzenlemesi Ersay Üner'e ait olan ikinci versiyonunu şarkıya çok fazla bulduk. 'Gemiler'in duygusunu alıp götürmüş gibi geldi. Okay Barış ve Murat Bulut'a ait üçüncü versiyonu ise Ozan Bayraşa'nınkine nispeten daha yakın, şarkının özünü daha çok koruyan bir düzenleme olmuş.

Geldik sözleri Sezen'e, müzik ve düzenlemesi Mehmet Alp'e ait olan 'Yaygara'ya. Sezen'in 2017'de çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen'i de aynı bu albümdeki heyecanla dinlemiş miydiniz bilmiyoruz ama o albümde 'Koca Kıçlı' isimli, kadının büründüğü halleri tiye alırken gerçekçi mesajlar veren, biraz mizah biraz yaraya basan olay bir parça vardı.

Yaygara'yı Koca Kıçlı'nın toplumsal göndermeli versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Sezen her zamanki huysuz ve tatlı kadın modunu açmış, Sezence bir yaygara koparmış!

Gülben Ergen'e Hediye Ettiği "Nanik" ve Bir Gecede Milyonların Favorisi Olan "Ey Aşk"

Gülben Ergen'e Hediye Ettiği "Nanik" ve Bir Gecede Milyonların Favorisi Olan "Ey Aşk"

Gülben Ergen'in rastalı saçlarla yepyeni bir imaja kavuştuğu ve Sezen Aksu'dan aldığı Nanik şarkısını söylediği o dönemi hatırlarsanız, üstünden henüz çok geçmedi. 'Nanik' sözlerine gayet vakıf olduğumuz bir şarkı, sadece bu sefer sahibinden dinliyoruz. Söz ve müzik, Gülben'in de defalarca vurguladığı üzere Sezen'e ait, albümdeki Nanik'in düzenlemesi ise yine oğlu Mithat Can Özer'in.

Gülben Ergen, oldukça başarılı, Pop müziğin efsane isimlerinden biri, ona hiç lafımız yok. Fakat 'Nanik'i ilk Ergen'den duymasak daha iyi olurmuş sanki... Gülben Ergen'in çok da beğenilmeyen Nanik'ini dinledikten sonra Sezen'inki de bir olmuyor nedense. Yine de şarkı 'Şinanay'a bağlandığı anda bir Sezen havasına giriyorsunuz, ister istemez.

'Ey Aşk' sosyal medya kullanıcılarının genel fikrine bakarsak, albümün favori şarkısı olarak öne çıkıyor. Bir gecede albümü dinleyen hemen hemen herkes düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Ey Aşk'a vurulmuş durumda. Ceceli'nin tipik nağmelerini taşıyan şarkı, aşkı arayan, aşkın tanımını bulmaya çalışan herkese ilaç gibi gelmiş, yorumlardan öyle anlaşılıyor.

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Albüm Genelinde Sönük Kalan "Dümenci", "Bana Sor" ve Sezen'in Bitmeyen Hasretinin İsyanı "Yandı İçim"

Albüm Genelinde Sönük Kalan "Dümenci", "Bana Sor" ve Sezen'in Bitmeyen Hasretinin İsyanı "Yandı İçim"

'Dümenci' ve 'Bana Sor', tüm albümde Sezen'in seslendirmekten başka bir dokunuşunun olmadığı iki şarkı. 'Dümenci'nin söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait. Elbette güzel bir şarkı, öyle ki Sezen'in bir bildiği varmış, okumuş. Bize sorarsanız, albümün en sönük şarkılarından biri. 

'Bana Sor' için de aynı durum söz konusu. 'Bana Sor'da üç farklı kişinin imzası bulunuyor. Şarkının sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Sait Büyükçınar'a, düzenlemesi de Can Sanıbelli'ye ait. Sezen'in sesi her şekilde dinleniyor ama bu iki şarkı arşa çıkan beklentinin bir müddet duraklamasına sebep oluyor. 

'Yandı İçim', Sezen'le dertleşmek gibi. Sözü, müziği Sezen'e ait olan şarkıda Sezen'i ve Sezen'in muhtemelen biricik aşkı Onno Tunç'a hiç bitmeyen hasretini dinliyorsunuz. Düzenlemesi Ayda Tunçboyacıyan ait olan 'Yandı İçim', yavaş yavaş akıp gidiyor. Sezen'in 'Yandı İçim' dediği yerlerde yükselen ve sonradan yumuşak akışına geri dönen şarkıda sizin de içiniz bir miktar yanıyor, isteseniz de istemeseniz de.

Büyük Aşkı Onno Tunç'un Hatırası; "Abanoz'daki Emine"

Büyük Aşkı Onno Tunç'un Hatırası; "Abanoz'daki Emine"

Levent Yüksel'in 1996 yılında, hayatımıza ilk girdiği senelerde çıkardığı albümünde yer alan 'Abanoz'daki Emine'nin sözleri Necati Cumalı'ya, müziği Sezen Aksu ve Levent Yüksel'e, düzenlemesi ise usta Onno Tunç'a ait. Sezen'in 'Onno olmadan asla' maddesine uyarak Onnocuğunun dokunuşuyla albümüne eklediği şarkı, onun sesinden apayrı nefis dinleniyor. 

Sezen'in bir nevi gökyüzüne selamı gibi yorumlayabilirsiniz şarkıyı. Şarkının çıktığı sene, 1996'da vefat eden Onno Tunç'u ölümünden 29 sene sonra bile kalbinde taşıyan Sezen Aksu, koca bir aradan sonra çıkardığı albümü de tek aşkının hayaletiyle sunuyor hepimize.

"Sen Ağla", "Bahçe" ve "Şuh Nefes"...

"Sen Ağla", "Bahçe" ve "Şuh Nefes"...
twitter.com

Sözü müziği Sezen'e, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan 'Sen Ağla', hiç şüphesiz albümün favorilerinin arasında yer alıyor, şarkıyı çok da dinleyeceğiz gibi duruyor. Bugünün ezgilerini, ritmini taşıyan 'Sen Ağla' insanın üstüne sağlam bir Sezen etkisinin çökmesine sebep olurken, tanıdık da hissettiriyor. 40 yıl önce 'Sen ağlama, dayanamam' diyen  Sezen, nasıl olmuş da 'Sen Ağla' demeye karar vermiş, onu anlıyorsunuz. 

'Bahçe' de tıpkı 'Sen Ağla' gibi Sezen Aksu ve Mustafa Ceceli'nin ortak imzasını taşıyor. Türkü edaları taşıyan 'Bahçe', ağır rakı sofralarında hiç kanıksanmadan gidecek, ikinci dinlemede ezberlenecek şarkılardan. 

'Şuh Nefes' daha evvel Cenk Eren'in seslendirdiği ve o dönem düzenlemesiyle de Cenk Eren'in yorumuyla da pek beğenilmeyen bir parça. 

'Şuh Nefes' in orijinal söz yazarı Nadir Abdullah, orijinal bestecisi de Muhammed Yahya fakat Sezen Aksu, zamanında şarkıyı Türkçeye adapte ederek yeni sözler yazmış. Sözlerini yazdıktan sonra Cenk Eren'e hediye ettiği şarkıyı ilk kez söyleyen Sezen, yine farkını ortaya koyuyor. 'Şuh Nefes'te de 'Gemiler' gibi farklı versiyonlar çalışılmış. Bizim oyumuz; Murat Acar'a değil de Ceceli düzenlemesine!

Sezen yine döktürmüş demek albüm analizini özetler sanıyoruz... Genel gidişata göre sönük kalan bir iki şarkı dışında, Sezen 8 yıl aranın ardından yine bildiğini okuyor, yine sesiyle ilaç oluyor ve Türkiye'nin ozanlarından olduğunu kalitesini bir gram düşürmeden kanıtlıyor. 

Kraliçenin 'Paşa Gönül Şarkıları' albümü, 10 ülkenin Apple Music listesine girerek bu yılın global anlamda en başarılı yerli kadın albümü oldu bile.

Sesine, kalemine sağlık Minik Serçe! Sen hep yaz, hep söyle.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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