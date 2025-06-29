Paşa Gönlünü Dinledi ve Geri Döndü: Sezen Aksu 8 Yılın Ardından Yine Bildiğini Okudu, Biz de Yutkunduk

Konser heyecanının kendisini kötü etkilediği için hepimizi güzel sesinden mahrum bıraktığını öğrendiğimiz Sezen Aksu, her birinde ayrı devleştiği sahnelere '40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor' sözleriyle veda etmişti.

Hasretimiz yıllar geçtikçe büyüdü ama Minik Serçe'den geri adım gelmedi. Şarkı yazmaya ve bestelemeye devam eden Sezen'in sessiz sedasız yeni şarkıların annesi olduğunu biliyorduk.

Yine de billur sesini ve bize diyeceklerini tam 8 yıl önce 2017'de çıkardığı son albümünde duymuş ve dinlemiştik. Sonrası sessizlik oldu ama Boğaz'daki yalısında gönlünden geçen her şeyin notaya dönüştüğünden emindik.