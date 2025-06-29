Paşa Gönlünü Dinledi ve Geri Döndü: Sezen Aksu 8 Yılın Ardından Yine Bildiğini Okudu, Biz de Yutkunduk
9 sene önce sahneye veda eden Sezen Aksu, 2017'de yani tam 8 önce çıkardığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünden sonra kalemiyle yanımızda olsa da sesine fazlasıyla hasret bırakmıştı.
8 yıllık bekleyiş sona erdi, aylardır merakla beklenen Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları isimli, yepyeni parçalardan oluşan albümü 26 Haziran'da yayınlandı. 8 yıl sustu, biz özledik. O yazdı, biz yutkunduk. Her zamanki gibi hem yaralara basan hem de insanın içini huzurla dolduran Sezen Aksu, paşa gönlünden ne geçtiyse söyledi.
Gelin, albümle ilgili tüm detaylara beraber göz atalım.
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Son konserini 16 Ocak 2016'da veren Sezen Aksu, 9 yıldır sahneye çıkmıyor, 8 yıldır da albüm çıkarmıyordu...
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Haksız da çıkmadık, haberi geçtiğimiz aylarda gelmişti. Aylarca çıktı çıkacak diye beklediğimiz, 8 yıllık hasreti bitirecek Sezen albümü 27 Haziran 00.00'da dinleyicisiyle buluştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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