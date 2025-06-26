Sezen Aksu 5 Yıl Aradan Sonra "Paşa Gönül Şarkıları" Albümüyle Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Oturdu
Yıllar geçse de eskimeyen şarkılarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu, bu yıl 50. sanat yılını kutluyor. Usta sanatçının yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ise 27 Haziran'ın ilk saatlerinde tüm müzik platformlarında yerini alacak. Sezen Aksu hayranları, 5 yıl aradan sonra 12 şarkılık albümün heyecanı ile saatlerin 00.00'ı gösterdiği anı müzik platformlarında bekliyor. Bir yandan da sosyal medyada hislerini paylaşmayı ihmal etmiyorlar.
İşte, detaylar...
Şarkı sözleriyle yüreğimize dokunan Sezen Aksu'dan "Paşa Gönül Şarkıları" geliyor!
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Milyonlar, 27 Haziran'ın ilk dakikalarını bekliyor!
Herkesin heyecanı büyüktü belli ki... 👇
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"Hâlâ ilk günkü heyecanla..." 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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