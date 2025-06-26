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Sezen Aksu 5 Yıl Aradan Sonra "Paşa Gönül Şarkıları" Albümüyle Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Oturdu

Sezen Aksu 5 Yıl Aradan Sonra "Paşa Gönül Şarkıları" Albümüyle Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Oturdu

Sezen Aksu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 23:48

Yıllar geçse de eskimeyen şarkılarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu, bu yıl 50. sanat yılını kutluyor. Usta sanatçının yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ise 27 Haziran'ın ilk saatlerinde tüm müzik platformlarında yerini alacak. Sezen Aksu hayranları, 5 yıl aradan sonra 12 şarkılık albümün heyecanı ile saatlerin 00.00'ı gösterdiği anı müzik platformlarında bekliyor. Bir yandan da sosyal medyada hislerini paylaşmayı ihmal etmiyorlar. 

İşte, detaylar...

Şarkı sözleriyle yüreğimize dokunan Sezen Aksu'dan "Paşa Gönül Şarkıları" geliyor!

Şarkı sözleriyle yüreğimize dokunan Sezen Aksu'dan "Paşa Gönül Şarkıları" geliyor!

Sevenlerine sürprizlerin yer aldığı 12 şarkılık albümüyle büyük bir heyecan yaşatan Sezen Aksu, yine milyonları duygudan duyguya sürükleyecek... 5 yıl aradan sonra 50. sanat yılında dinleyenlerine verdiği bu eşsiz hediye sosyal medyada da yankı getirdi.

Milyonlar, 27 Haziran'ın ilk dakikalarını bekliyor!

Milyonlar, 27 Haziran'ın ilk dakikalarını bekliyor!

Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları adlı albümü saat 00.00'da tüm müzik platformlarında dinleyici ile buluşacak. Gelin biraz da sosyal medya kullanıcılarının heyecanına ortak olalım!

Herkesin heyecanı büyüktü belli ki... 👇

Herkesin heyecanı büyüktü belli ki... 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

"Herkes payına düşeni alsın" 👇

"Herkes payına düşeni alsın" 👇

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twitter.com

"Hâlâ ilk günkü heyecanla..." 👇

"Hâlâ ilk günkü heyecanla..." 👇
twitter.com

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twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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