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İstanbul'un En İyi Canlı Müzik Mekanları! İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nın En Güzel Canlı Müzik Mekanları

İstanbul'un En İyi Canlı Müzik Mekanları! İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nın En Güzel Canlı Müzik Mekanları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 22:09

Bize tarzınızı söyleyin, size İstanbul'da aradığınız canlı müzik mekanlarını söyleyelim! İki yakalı şehrin her bir köşesinde bambaşka bir tarzlarda eğlence sizi bekliyor. İster Anadolu Yakası canlı müzik mekanları ister Avrupa canlı müzik mekanlarını tercih edin, müziğin ritmi ve huzuru değişmeyecektir. Üstelik açık hava etkinlik alanlarından barlara, müzik kulüplerinden performans sahnelere aradığınız her şeyi İstanbul'da bulabilirsiniz. 

İstanbul'daki rock, pop, caz, blues ya da alternatif canlı müzik mekanlarını sizin için derledik! 

İşte, detaylar...

Alternatif ve Pop Müzik Dinlemek İsteyenler İçin İstanbul'da Canlı Müzik Mekanları

Alternatif ve Pop Müzik Dinlemek İsteyenler İçin İstanbul'da Canlı Müzik Mekanları
  • Bayblon: Alternatif sahne, indie ve dünya müziği konserleri için aradığınız adres.

Adres: Bomontiada. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak No:1 Bomonti, Şişli, Istanbul, Turkey 34384

Instagram: babylonistanbul

  • IF Performans Hall Beşiktaş: Pop ve rock müzik ağırlıklı konserlerin adresi.

Adres: Cihannüma, Hasfırın Cd. No:26, 34353 Beşiktaş/İstanbul

Intagram: ifbesiktas

  • %100 Studio: Zorlu Center'da etkileyici ses performansları için etkinlik takvimini takip edin.

Adres: Zorlu Center, Levazım Mah. Vadi Cad. No:2/PSM/70 Zincirlikuyu, Beşiktaş / İstanbul.

Rock ve 90'lar Pop Müzik Dinlemek İsteyenler İçin İstanbul'da Canlı Müzik Mekanları

Rock ve 90'lar Pop Müzik Dinlemek İsteyenler İçin İstanbul'da Canlı Müzik Mekanları
  • Kadıköy Sahne: Rock ve pop müzik ağırlıklı sahneler için tercihiniz olacak. 

Adres: Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No 25/E Kadıköy/İstanbul

Intagram: kadikoysahne

  • Karga: Keşfedilmemiş eşsiz sesleri dinleme şansı da bulacaksınız. 

Adres: Caferağa Mah. Kadife Soka, No: 16, 34710, Kadıköy/ İstanbul

Intagram: kargakadikoy

  • Ağaç Ev Kadıköy: Hafta içi her gün müziğin ritmi hiç düşmeyecek! 

Adres: Osmanağa Mah. Serasker Cad. Osmancık Sk. No:13B Altıyol, Kadıköy, Istanbul, Turkey 34433

Intagram: agacevkadikoy

  • Dorock XL Kadıköy: Rock ve Pop müziğin adresi olmakla kalmayan mekan partileriyle tercihiniz olabilir. 

Adres: Neşet Ömer Sokak No:3/C, Kadıköy 34710

Instagram: dorockxl

İstanbul'da Canlı Caz, Blues ve Akustik Müzik Mekanları

İstanbul'da Canlı Caz, Blues ve Akustik Müzik Mekanları
  • Nardis Jazz Club: Şehrin en köklü caz kulüplerinden birindesiniz. 

Adres: Galata Kulesi Sokak, No. 8 - Galata, Istanbul, Turkey 34000

Instagram: nardisjazz

  • Bova Sahne: Modern caz müziğin yanı sıra funk performanslar da dinleyebilirsiniz. 

Adres:  Şehit Muhtar Mah. Mis Sokak NO:17 Beyoğlu, Istanbul, Turkey 34433

Instagram: bova_sahne

  • Zorlu PSM - touché by N Kolay: Caz geceleri için Zorlu PSM'ye bir uğrayın. 

Adres: Levazım, Levazım, Zorlu Center, Levazım Mah. Koru Sok. No:2/PSM/70, Vadi Cd, Beşiktaş/İstanbul

İstanbul'da Canlı Türkçe Pop Müzik Mekanları

İstanbul'da Canlı Türkçe Pop Müzik Mekanları
blog.biletino.com

İstanbul Jolly Joker Şubeleri

Instagram: jollyjoker

  • JJ Arena Ataşehir Adres: Watergarden AVM, Barbaros, Begonya Sk. No: 10, 34746 Ataşehir/İstanbul

  • Vadiistanbul Adres: Ayazağa, Ayazağa Cendere Cd. 109/C, 34475 Sarıyer/İstanbul

  • Jolly Joker Kartal Adres: Kordonboyu, Ankara Cd. No:147/6, 34860 Kartal/İstanbul

  • JJ Pub Atakent Tema Adres: Tema World AVM, Atakent, Yan Yol Cad No: 33/1, 34307 Küçükçekmece/İstanbul

İstanbul Hayal Kahvesi Şubeleri

  • Hayal Kahvesi Trump

Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12/62 Şişli / İstanbul

Instagram: hayalkahvesitrump

  • Hayal Kahvesi Emaar

Adres: Hayal Kahvesi Emaar, Kuzguncuk, 82/1. Sk. No:1, Üsküdar

Instagram: hayalkahvesiemaar

  • Hayal Kahvesi Atakent

Adres: Atakent Mahallesi Halkalı İkitelli Cd, Arena Park Avm, Z kat no:1, Atakent, 34307 Küçükçekmece

Instagram: hayalkahvesiatakent

  • Hayal Kahvesi Florya

Adres: Aqua Florya Avm -1.Kat / Florya, Istanbul, Turkey

Instagram: hayalkahvesiaquaflorya

  • İstanbul Carousel Hayal Kahvesi

Adres: Zeytinlik, Halit Ziya Uşaklıgil Cd. No:1, 34140 Bakırköy/İstanbul

Instagram: hayalkahvesibakirkoy

İstanbul'da Hafta İçi Canlı Müzik Olan Mekanlar

İstanbul'da Hafta İçi Canlı Müzik Olan Mekanlar
  • Zorlu PSM - touché by N Kolay

Adres: Levazım, Levazım, Zorlu Center, Levazım Mah. Koru Sok. No:2/PSM/70, Vadi Cd, Beşiktaş/İstanbul

  • Bayblon

Adres: Bomontiada. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak No:1 Bomonti, Şişli, Istanbul, Turkey 34384

Instagram: babylonistanbul

Adres: Osmanağa Mah. Serasker Cad. Osmancık Sk. No:13B Altıyol, Kadıköy, Istanbul, Turkey 34433

Intagram: agacevkadikoy

  • Dorock XL Kadıköy

Adres: Neşet Ömer Sokak No:3/C, Kadıköy 34710

Instagram: dorockxl

Adres: Caferağa Mah. Kadife Soka, No: 16, 34710, Kadıköy/ İstanbul

Intagram: kargakadikoy

  • Bova Sahne

Adres: Şehit Muhtar Mah. Mis Sokak NO:17 Beyoğlu, Istanbul, Turkey 34433

Instagram: bova_sahne

  • Blind İstanbul

Adres: Asmalı Mescit, Şehbender Sk. no:3, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: blind_istanbul

İstanbul'da En Güzel Açık Hava Konser ve Festival Mekanları

İstanbul'da En Güzel Açık Hava Konser ve Festival Mekanları

  • Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • KüçükÇiftlik Park

  • Festival Park Kadıköy (Eski Gazhane Alanı)

  • Maximum Uniq Açıkhava

  • Kuruçeşme Açıkhava Konser Alanı (Turkcell Vadi)

  • Life Park

  • Parkorman

  • Babylon Soundgarden (sezonluk)

  • Bebek Şenlik Alanı & Sahil Etkinlikleri

  • Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

İstanbul'da Açık Hava Konser ve Festival Biletleri Nereden Alınır?

Megakentin en renkli etkinlik, konser, tiyatro ve festivallerini takip etmek için aşağıdaki siteleri tercih edebilirsiniz. 

  • Biletix (biletix.com)

  • Passo (passo.com.tr)

  • Bubilet (bubilet.com.tr)

  • Mobilet (mobilet.com)

İstanbul'un En İyi Canlı Müzik Mekanları

İstanbul'un En İyi Canlı Müzik Mekanları

Şehrin her iki yakasında da doyasıya eğlenebileceğiniz etkinlik ve konser alanlarının yanı sıra mekanlar da bulunuyor. 

Avrupa Yakası Canlı Müzik Mekanları 

  • IF Performance Hall Beşiktaş 

  • Jolly Joker Kuruçeşme

  • Hayal Kahvesi Aqua Florya / Emaar Square

  • Zorlu PSM – %100 Studio / Touché

  • Bova Sahne (Asmalımescit)

  • Babylon (Bomontiada)

  • Blind (Asmalımescit)

  • Salon İKSV (Şişhane)

  • KüçükÇiftlik Park (Maçka)

  • Maximum Uniq Açıkhava (Maslak)

Anadolu Yakası Canlı Müzik Mekanları 

  • IF Performance Hall Ataşehir

  • Dorock XL Kadıköy

  • Kadıköy Sahne

  • Ağaç Ev Kadıköy

  • Hayal Kahvesi Florya

  • JJ Arena Ataşehir Adres 

  • Jolly Joker Kartal Adres

Megakentte müzik ve eğlence için tercih edebileceğiniz daha pek çok mekan bulunuyor. Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy ve Karaköy'de ara sokaklarda keşfedeceğiniz birçok alternatif de olacaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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