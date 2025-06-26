İstanbul'un En İyi Canlı Müzik Mekanları! İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nın En Güzel Canlı Müzik Mekanları
Bize tarzınızı söyleyin, size İstanbul'da aradığınız canlı müzik mekanlarını söyleyelim! İki yakalı şehrin her bir köşesinde bambaşka bir tarzlarda eğlence sizi bekliyor. İster Anadolu Yakası canlı müzik mekanları ister Avrupa canlı müzik mekanlarını tercih edin, müziğin ritmi ve huzuru değişmeyecektir. Üstelik açık hava etkinlik alanlarından barlara, müzik kulüplerinden performans sahnelere aradığınız her şeyi İstanbul'da bulabilirsiniz.
İstanbul'daki rock, pop, caz, blues ya da alternatif canlı müzik mekanlarını sizin için derledik!
İşte, detaylar...
Alternatif ve Pop Müzik Dinlemek İsteyenler İçin İstanbul'da Canlı Müzik Mekanları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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