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En İyi Bağdat Caddesi Kahvaltı Mekanları! İşte Bağdat Caddesi'nde Güne Başlamanın En Lezzetli Hali

En İyi Bağdat Caddesi Kahvaltı Mekanları! İşte Bağdat Caddesi'nde Güne Başlamanın En Lezzetli Hali

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.06.2025 - 17:54

Cadde'de enfes bir kahvaltı ile güne başlamak gibisi yoktur! Anadolu Yakası'nın birbirinden şık restoran ve kafelerinin yer aldığı Bağdat Caddesi üzerinde aradığınız her lezzeti bulabilirsiniz. İster geleneksel serpme kahvaltı ister dünya mutfağından seçmeler ve kahvaltı eşliğinde keyifli bir başlangıç... Seçim sizin! 

İşte, Bağdat Caddesi'nin en iyi kahvaltıcıları

Le Pain Quotidien

Le Pain Quotidien

Besleyici, sağlıklı ve lezzetli tatları 30 yılı aşkın süredir sadelikle sunan Le Pain Quotidien, hafta içi saat 12.00'ye kadar kahvaltı servisi yapıyor. Hafta sonu ise gün boyu enfes kahvaltı tabakları, organik yumurta çeşitleri, waffle ve pancake'ler ile güne başlayabilirsiniz. 

Adres: 

Instagram: @lepainquotidientr

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Ethem Efendi Kahvaltı

Ethem Efendi Kahvaltı

Şehrin ortasında, gürültüden uzakta harika bir sabah geçirmek için Ethem Efendi Kahvaltı'nın Bağdat Caddesi'ndeki şubesini tercih edebilirsiniz. Sınırsız serpme kahvaltı, pişi, gözleme çeşitleri, bazlama, yayık tereyağı, peynir çeşitleri ve İzmirlerilerin vazgeçilmezi boyozu burada bulabilirsiniz. 

Adres: Göztepe Mh, Tütüncü Mehmet Efendi Cd. No:1/1, 34060 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @ethemefendikahvalti

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Çeşme Bazlama Kahvaltı

Çeşme Bazlama Kahvaltı

1992 yılında Çeşme'de açtıkları bir butik otelle yola çıkan Tuncer ailesi, Çeşme'de iki, Nişantaşı'nda 3, Dubai, Londra, İspanya ve Bağdat Caddesi'nde birer şubesi ile 'Nurten Anne'nin hazırladığı tatları dünyaya sunuyor. Çeşme Bazlama Kahvaltı, Bağdat Caddesi'nde Şaşkınbakkal'da 36 çeşit doğal reçel bulabileceğiniz konumunda sizi bekliyor. 

Adres: Suadiye, Noter Sk. no:23, 34740 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @bazlama.kahvalti

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Stada Suadiye

Stada Suadiye

30 yılı aşkın Cafe Cadde farkı ve ruhuyla, hem şık hem nezih bir atmosferde brunch harika olmaz mı? Tercihe göre hazırlanan omlet, peynir ve şarküteri barı, taptaze fırın ve pastane ürünleri, soğuk ve sıcak kahvaltılıklarla güne başlamak için Stada Suadiye'de buluşalım! Keyifli bir başlangıç için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. 

Adres: Bağdat Caddesi No. 459 Suadiye / Kadıköy, Istanbul, Turkey

Instagram: @strada.suadiye

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Divan Pub Erenköy

Divan Pub Erenköy

Şehrin en şık caddelerinden Bağdat Caddesi'ndeki Divan Pub Erenköy, 50 yıldan eski bir Anadolu Yakası klasiği olarak aradığınız adres olabilir. Divan kahvaltısı güne sevdiğiniz kişi ile birlikte lezzetli bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Rezervasyon yaptırmayı ve kahvaltı servisinin 12.00'ye kadar sürdüğünü unutmayın. 

Adres: Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi No:333 34728 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @divanpastaneleri

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Nove Coffee Eatery

Nove Coffee Eatery

Geleneksel kahvaltının dışına çıkmayı isteyenler için Nove Coffee Eatery, harika bir seçim. Nove, avokadolu yumurtalı tost, İspanyol omlet, Fransız tostu ve pancake'leriyle sizi bekliyor. 

Adres: Suadiye Mah. Bağdat Caddesi Sadıkoglu Apt. No 403 Nove, Kadıköy 34100

Instagram: @novecoffeeatery

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Matters Suadiye

Matters Suadiye

Kahvaltıda menemen mi istersiniz, yoksa Londra kahvaltısı mı? Scramble yumurta, poşe yumurta, pancake, ev yapımı granola ya da birbirinden enfes kruvasan kahvaltı çeşitleri için doğru adres, Matters Suadiye! 

Adres: Suadiye, Pembe Gül Sk. No:1, 34740 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @matterssuadiye

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Midpoint

Midpoint

Alıştığınız lezzetleri Cadde'de de arayanlardansanız, Midpoint tam size göre! 'Herkesin buluşma noktası' sloganıyla 2002 yılından beri Anadolu Yakası'nda lezzetin adresi olan Midpoint'te güzel bir başlangıç için kahvaltı iyi bir seçim olacaktır. 

Adres: Bağdat Caddesi No:354 Şaşkınbakkal Kadıköy/İstanbul

Instagram: @midpointbistrocafe

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Kırıntı Erenköy

Kırıntı Erenköy

1981 yılından beri İzmir ve İstanbul'da ziyafetin adresi olan Kırıntı Erenköy'de güne omlet ve yumurta çeşitlerinin yer aldığı lezzetli bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. 

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad. No:321, 34728 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @kirintirestaurant

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Brasserie Prime

Brasserie Prime

Brasserie Prime, hafta içi 09.30 ila 12.00, hafta sonu ise 09.30 ila 14.30 saatleri arasında kahvaltı servisi yapıyor. Geleneksel türk kahvaltısı, sunny side up yumurta, dana bratwurst sosisi, poşe yumurta ve pancake'leriyle aradığınız adres olabilir. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın. 

Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:291 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @brasserieprimetr

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Mado Caddebostan

Mado Caddebostan

1850'lerden bugüne Türkiye'nin pek çok yerinde faaliyet gösteren Mado'da enfes bir dondurmanın yanında keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Cadde'de güzel bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Dondurma yemeden ve kahve içmeden ise kahvaltınızı bitirmeyin deriz! 

Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No:278 Caddebostan - Kadıköy / İSTANBUL

Instagram: @madoglobal

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Cookshop Caddebostan

Cookshop Caddebostan

A la carte ve kahvaltı tabağı seçenekleri, avokadolu poşe yumurtası ve zengin menüsüyle Cookshop, günün her saati lezzetin adresi! 

Adres: Caddebostan Sella Palas Apt, Bağdat Cd. No:271 D:No:271, 34728 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @cookshoptr

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Klar Coffee Roastery

Klar Coffee Roastery

Klar Coffee Roastery, minimalist tarzı, üçüncü nesil kahve konsepti ve yenilikçi lezzetleriyle harika bir güne başlamanın sırrı! Taze sebze ve meyvelerle fit kahvaltılar, Fransız tostu, pancake, tatlı ve tuzlunun bir araya geldiği enfes lezzetlerin yanında ıspanaklı yumurtayı da bir deneyin deriz. 

Adres: Caddebostan Mah. Ömerpaşa Sok. No:5, Kadıköy

Instagram: @klarcoffeecompany

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Grōn Coffee Company

Grōn Coffee Company

Artizan fırın ve üçüncü nesil kahve odaklı bir kahvaltı için Grōn Coffee Company tam size göre! Grōn'de minimalist tarzı her damak tadına uyan tatlı ve tuzlu kahvaltı çeşitleriyle huzur bulacaksınız. 

Adres: Caddebostan Mah. Şerafettin Sk. No: 2/A, Kadıkoy

Instagram: @groncoffee

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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