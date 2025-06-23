En İyi Bağdat Caddesi Kahvaltı Mekanları! İşte Bağdat Caddesi'nde Güne Başlamanın En Lezzetli Hali
Cadde'de enfes bir kahvaltı ile güne başlamak gibisi yoktur! Anadolu Yakası'nın birbirinden şık restoran ve kafelerinin yer aldığı Bağdat Caddesi üzerinde aradığınız her lezzeti bulabilirsiniz. İster geleneksel serpme kahvaltı ister dünya mutfağından seçmeler ve kahvaltı eşliğinde keyifli bir başlangıç... Seçim sizin!
İşte, Bağdat Caddesi'nin en iyi kahvaltıcıları
Le Pain Quotidien
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Ethem Efendi Kahvaltı
Çeşme Bazlama Kahvaltı
Stada Suadiye
Divan Pub Erenköy
Nove Coffee Eatery
Matters Suadiye
Midpoint
Kırıntı Erenköy
Brasserie Prime
Mado Caddebostan
Cookshop Caddebostan
Klar Coffee Roastery
Grōn Coffee Company
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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