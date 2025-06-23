En İyi Bağdat Caddesi Kahvaltı Mekanları! İşte Bağdat Caddesi'nde Güne Başlamanın En Lezzetli Hali

30 yılı aşkın Cafe Cadde farkı ve ruhuyla, hem şık hem nezih bir atmosferde brunch harika olmaz mı? Tercihe göre hazırlanan omlet, peynir ve şarküteri barı, taptaze fırın ve pastane ürünleri, soğuk ve sıcak kahvaltılıklarla güne başlamak için Stada Suadiye'de buluşalım! Keyifli bir başlangıç için rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Adres: Bağdat Caddesi No. 459 Suadiye / Kadıköy, Istanbul, Turkey

Instagram: @strada.suadiye

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