Cunda Adası'na Nasıl Gidilir? Cunda Adası'nda Ne Yenir, Nerede Denize Girilir? İşte Cunda Tatil Rehberi

Cunda Adası, yani namıdiğer Alibey Adası, Balıkesir iline bağlı Ayvalık ilçesinin en büyük ve yerleşime açık tek adasıdır. Arnavut kaldırım taşları, tarihi dokusu ve dar sokaklarıyla dikkat çeken Cunda, yaz aylarında turist akınına uğrar. Her sokağında zamanda yolculuk yapmanıza neden olacak Rum mimarisi, hem Ayvalık’ın hem de Ada’nın huzurlu atmosferi; Ege mutfağının enfes tatlarıyla birleşince unutulmaz bir tatilin de adresi olur.

Kültürel ve gastronomik bir zenginliğe sahip olan Cunda Adası’nda yeşil ile mavinin bir araya geldiğin koylarda serin sulara atlamaya da hazır olun.

Cunda Adası Nerede?

Balıkesir ilinin Ege Bölgesi’nde yer alan Ayvalık’a bağlı Cunda Adası, Ayvalık’a yaklaşık 8 km uzaklıktadır.

Ayvalık’ın irili ufaklı 22 adasından biri olan Cunda, aynı zamanda 1964 yılında kurulan köprü sayesinde Türkiye’nin karayolu ile bağlantısı olan ilk ve tek adasıdır.

Cunda’ya Nasıl Gidilir?

Karayolu ile bağlantısı olan Cunda’ya Balıkesir merkezden yaklaşık 2 saatte (Yaklaşık 130 - 135 km), Ayvalık merkezden ise özel aracınızla 10 ila 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Cunda İstanbul arası yaklaşık 420 km (6-7 saat)

Cunda İzmir arası ise yaklaşık 160 km (2-2.5 saat)

Cunda Ankara arası yaklaşık 735 km (7-8 saat)

Ayvalık’a ulaştıktan sonra Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olan “Ayvalık-Cunda Köprüsü” üzerinden adaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Ayvalık otogarından ya da şehir içinde gün boyu hareket eden Cunda minibüsleri ile de adaya ulaşabilirsiniz. Taksi ya da deniz yoluyla da adaya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yaz aylarında Ayvalık’tan Cunda’ya tekne ve motor seferleri, nostaljik ama keyifli bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.