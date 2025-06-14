Cunda Adası'na Nasıl Gidilir? Cunda Adası'nda Ne Yenir, Nerede Denize Girilir? İşte Cunda Tatil Rehberi
Ayvalık'ın en büyük adası olan Cunda'da (Alibey Adası) unutulmaz bir tatil için rehberiniz oluyoruz. Ada hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor ve Cunda Adası'nda bir günlük tatil planınızı birlikte yapıyoruz. Cunda'da ne yenir, neyi meşhur, adada mutlaka görmeniz gereken yerler ve denize girilecek koylar hakkında da bilgi veriyoruz. Hazırsanız, mavi ile yeşilin bir araya geldiği bu eşsiz adaya doğru yola çıkıyoruz. Peki, Cunda'ya nasıl gidilir? Cunda'da nerede denize girilir?
İşte, detaylar...
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Cunda Adası Hakkında Genel Bilgi
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Cunda’nın Neyi Meşhur?
Cunda’da Ne Yenir?
Cunda Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Cunda'da 1 Günde Ne Yapılır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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