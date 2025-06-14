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Cunda Adası'na Nasıl Gidilir? Cunda Adası'nda Ne Yenir, Nerede Denize Girilir? İşte Cunda Tatil Rehberi

Cunda Adası'na Nasıl Gidilir? Cunda Adası'nda Ne Yenir, Nerede Denize Girilir? İşte Cunda Tatil Rehberi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 01:21

Ayvalık'ın en büyük adası olan Cunda'da (Alibey Adası) unutulmaz bir tatil için rehberiniz oluyoruz. Ada hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor ve Cunda Adası'nda bir günlük tatil planınızı birlikte yapıyoruz. Cunda'da ne yenir, neyi meşhur, adada mutlaka görmeniz gereken yerler ve denize girilecek koylar hakkında da bilgi veriyoruz. Hazırsanız, mavi ile yeşilin bir araya geldiği bu eşsiz adaya doğru yola çıkıyoruz. Peki, Cunda'ya nasıl gidilir? Cunda'da nerede denize girilir? 

İşte, detaylar...

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Cunda Adası Hakkında Genel Bilgi

Cunda Adası Hakkında Genel Bilgi

Cunda Adası, yani namıdiğer Alibey Adası, Balıkesir iline bağlı Ayvalık ilçesinin en büyük ve yerleşime açık tek adasıdır. Arnavut kaldırım taşları, tarihi dokusu ve dar sokaklarıyla dikkat çeken Cunda, yaz aylarında turist akınına uğrar. Her sokağında zamanda yolculuk yapmanıza neden olacak Rum mimarisi, hem Ayvalık’ın hem de Ada’nın huzurlu atmosferi; Ege mutfağının enfes tatlarıyla birleşince unutulmaz bir tatilin de adresi olur. 

Kültürel ve gastronomik bir zenginliğe sahip olan Cunda Adası’nda yeşil ile mavinin bir araya geldiğin koylarda serin sulara atlamaya da hazır olun. 

Cunda Adası Nerede?

Balıkesir ilinin Ege Bölgesi’nde yer alan Ayvalık’a bağlı Cunda Adası, Ayvalık’a yaklaşık 8 km uzaklıktadır. 

Ayvalık’ın irili ufaklı 22 adasından biri olan Cunda, aynı zamanda 1964 yılında kurulan köprü sayesinde Türkiye’nin karayolu ile bağlantısı olan ilk ve tek adasıdır. 

Cunda’ya Nasıl Gidilir?

Karayolu ile bağlantısı olan Cunda’ya Balıkesir merkezden yaklaşık 2 saatte (Yaklaşık 130 - 135 km), Ayvalık merkezden ise özel aracınızla 10 ila 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

  • Cunda İstanbul arası yaklaşık 420 km (6-7 saat)

  • Cunda İzmir arası ise yaklaşık 160 km (2-2.5 saat)

  • Cunda Ankara arası yaklaşık 735 km (7-8 saat)

Ayvalık’a ulaştıktan sonra Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olan “Ayvalık-Cunda Köprüsü” üzerinden adaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Ayvalık otogarından ya da şehir içinde gün boyu hareket eden Cunda minibüsleri ile de adaya ulaşabilirsiniz. Taksi ya da deniz yoluyla da adaya ulaşım sağlayabilirsiniz. 

Yaz aylarında Ayvalık’tan Cunda’ya tekne ve motor seferleri, nostaljik ama keyifli bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Cunda’nın Neyi Meşhur?

Cunda’nın Neyi Meşhur?

  • Rum Mimarisi: Renkli panjurlu Rum evleri ve dar Arnavut kaldırım sokaklarıyla Cunda’nın her sokağı görülmeye değer. 

  • Taksiyarhis Kilisesi (Rahmi Koç Müzesi): Taksiyarhis Kilisesi, restorasyonunun ardından Mayıs 2014’te “Cunda Rahmi M. Koç Müzesi” olarak ziyarete açıldı. 

  • Aşıklar Tepesi ve Yel Değirmeni: Cunda’da gün batımı izlemek, adanın etrafındaki adaları, mavi ile yeşili keşfetmek için aradığınız adres. 

  • Despot Evi: Yunan Ortodoks başpiskoposu tarafından 1860 ila 1870 yıllarında inşa edilen yapı, bu iki katlı, neoklasik mimari üslubu ve süslemeleriyle dönemin zenginliğini yansıtır. Uzun süre terk edilmiş ve kullanılmamış olan yapı, son yıllarda restore edilerek otel olarak işletilmeye başlanmıştır. 

  • Patriça Koyu, Ada Camping, Ortunç Koyu ise temiz denizi ve zeytinliklerle kaplı manzarası ile doğanın içinde kayıp olmanızı sağlayacak cennet birer köşe! Mavi ile yeşilin ortasında, şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzakta huzur burada! 

Cunda’da Yapılacaklar Listesi

  • Adanın sokaklarını turlayıp Rum evleri ve eski kapıların önünde fotoğraf çekilmek

  • Gün batımında hoş sohbet eşliğinde yemek yemek ve bir şeyler içmek

  • Tekne turu ile adaları gezmek (Cunda çıkışlı turları ya da Ayvalık merkezden kalkarak Cunda’yı da ziyaret eden turları deneyebilirsiniz)

  • Gece müzik ve eğlencenin tadını çıkarmak

  • Takıcılar çarşısından hediyelik eşya ve takı almak

  • Cunda’nın eşsiz koylarında denize girmek ve masmavi sularında yüzmek 

  • Zeytin üretiminin en çok olduğu bölgelerden birindesiniz buradan zeytin, zeytinyağı ve sabun alışverişi yapmayı da unutmayın

Cunda’da Ne Yenir?

Cunda’da Ne Yenir?

Deniz Ürünleri

  • Balık restoranları ile ünlü olan Cunda Ada da ahtapot ızgara, karides güveç, midye dolma, Ayvalık’a özgü papalina ve her türlü deniz mahsulü tazeliğiyle damağınızda iz bırakır. 

Ege Otları ve Mezeler

  • Özellikle deniz börülcesi, sıcak ot, radika, civez, şevketi bostan, kabak çiçeği dolması, fava, Girit ezmesi denemeniz gereken tatlar arasında. 

Girit Mutfağından İnciler

  • Girit usulü zeytinyağlılar ve mezeleri de akşam yemeklerinizde mutlaka menüye dahil edin. 

Lor Tatlısı

  • Lor peyniriyle yapılan ve Ayvalık’ın simgelerinden biri haline gelen lor tatlısı ise mutlaka denemeniz gereken tatlardan. 

Sakızlı Tatlılar

  • Sakızlı muhallebi yemeden, sakız reçeli almadan adadan ayrılmayın. 

Ayvalık tostu, lokma tatlısı ve Girit dondurması da Cunda’da deneyebileceğiniz, hatta vazgeçemeyeceğiniz lezzetlerden.

Cunda Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Cunda Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Cunda tatilinizden önce bunları da bilmelisiniz. Zira, pek çok turist adada denize girebileceğini bilmiyor. İşte, Cunda Adası hakkında bilmeniz gerekenler: 

Cunda’da denize girilir mi?

Elbette! Özellikle de Patriça Koyu, Ortunç Koyu, Duba Plajı denize girmek için tercih edilebilir. (Duba plajı, Ayvalık ile Cunda'yı birbirine bağlayan Lale Adası'nda)

Cunda’da Nerede Kalınır?

Konaklama için Sarımsaklı ve Ayvalık’ı tercih edebileceğiniz gibi Cunda Adası’ndaki butik oteller, taş ev pansiyonlar ve deniz kenarı otelleri tercih edebilirsiniz. 

Cunda Tatili İçin En İyi Ne Zaman?

Ege Bölgesi’nde yer alan bu tatil cenneti, on iki ay boyunca turistler tarafından tercih edilse de Mayıs ayından Ekim sonuna kadar daha yoğun olarak tercih edilir. Yaz aylarında denize girmek ve sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler için bu aylar idealdir. 

Cunda’nın en kalabalık ayları Temmuz ila Ağustos, görece yaz tatili için daha huzurlu ayları ise Haziran ila Eylül’dür. 

Cunda’dan Ne Alınır? 

El işi takılar, ada hatırası magnetler, zeytinyağı ürünleri, sakız reçeli, Ayvalık’a özgü Saganaki peyniri, zeytinyağı sabunları ve organik sabun çeşitleri sevdiklerinize götürebileceğiniz alternatifler arasında. 

Ayvalık’a En Yakın Havalimanı Hangisi? 

Ayvalık ve buradan da Cunda’ya seyahat edecekseniz en yakın havayolu ulaşımı için Edremit’teki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nı tercih edebilirsiniz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı da bir diğer alternatif olabilir.

Cunda'da 1 Günde Ne Yapılır?

Cunda'da 1 Günde Ne Yapılır?

Eğer Cunda Adası’nda geçirecek sadece bir gününüz var ise zamanı dolu dolu geçirseniz iyi edersiniz. Zira bu küçük adada görülecek çok şey, daha da önemlisi denenecek çok lezzet var.

08:00 – Kahvaltı

  • Ada’da henüz tatlı meltemler eserken zeytin ve zeytinyağının bol olduğu bir Eğe kahvaltısı tercih edebilirsiniz. 

  • Tabii hızlı kahvaltı ve adanın olmazsa olmazını denemek Ayvalık tostu da yiyebilirsiniz. 

09:00 – Taş Kahve’de Kahve

  • Tarihi Taş Kahve’de Girit'ten getirilen ve 150 yıllık dibek taşında öğütülen geleneksel kahveyi deneyebilirsiniz. 

10:00 – Tarih Zamanı

  • Taksiyarhis Kilisesi 

  • Despot Evi 

  • Cunda Adası’nın tarihi sokakları, Rum evleri, tarihi kapıları ve Arnavut kaldırım sokakları fotoğraf çekimi için harika birer tercih olacaktır. 

12.00 – Hatıraları Yanınızda Götürmek İçin Alışveriş

  • El yapımı takılar, sabunlar, seramikler, Cunda hatıraları, magnetler, yazlık elbiseler ve zeytin ürünleri için Cunda’nın çarşısına uğramayı unutmayın.

  • Sevdiklerinize damaklarda iz bırakacak bir lezzet götürmek isterseniz; sakız reçeli, zeytinyağı, Saganaki, zeytin ve zeytin reçeli alabilirsiniz. 

13:30 – Denize Atlamanın Tam Sırası

  • Cunda’daki koylar, beach ve plajlar sıcak havada kendinizi serin sulara atmak için bir harika! 

  • Adada kış tatili yapıyorsanız, kıyıda küçük bir yürüyüş de tercih edebilirsiniz. 

16:30 – Öğle Yemeği

  • Deniz kenarında güzel bir balık restoranına geçin ve zeytinyağlı mezelerle enfes bir balık ziyafeti de yaşayın. (Tabii eğer akşam adada kalmayacak ve burada denize karşı bir akşam yemeği yemeyeceksiniz.) 

  • Bu arada adanın ara sokaklarında da gurme restoranlar ve birbirinden eğlenceli meyhaneler olduğunu da unutmayın. 

18:00 – Sakızlı Dondurma Molası

  • Sakızlı muhallebi, lor tatlısı veya Girit usulü dondurma denemek için küçük kafelere uğrayabilir. Meydana yakın pastaneleri de tercih edebilirsiniz. 

18:30 – Seyir Zamanı: Gün batımı

  • Aşıklar Tepesi’nde Yel değirmeni ve Sevim & Necdet Kent Kitaplığı hem tarihi bir ziyaret hem de gün batımını izlemek için harika bir alternatif olacaktır.

NOT: Cunda'da 1 günlük tatil rotası, burada konaklamayacağınız düşünülerek yapılmıştır. Eğer adada konaklayacaksanız, adada hoş bir akşam yemeği için balık restoranlarını incelemeyi unutmayın. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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