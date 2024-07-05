Ayvalık'ta Mutlaka Gitmeniz Gereken Restoranlar ve Meyhaneler! Peki Ayvalık'ta Ne Yenir?

Öyle bir yer düşünün ki siz içkinizi yudumlarken, restoranın güzelim mezelerini tadarken güneşin batışını iskeleden izliyorsunuz. Hayali bile güzel olan bu durumu yaşamak istiyorsanız Cazibe Cunda tam size göre.

Adres: Mithatpaşa, Cunda Adası, Mevlana Cd. 2. Sk., 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0266 327 10 12

Ziyaretçi Yorumu

'Hem servis hem yemekler hem de mezeleri çok güzeldi. Mekânın sahibi çok ilgiliydi. Müzik ve ortam gayet güzel. Özellikle kadayıflı karides, fava ve levrek simit favorimiz oldu. Giderseniz memnun kalırsınız ancak dolu olduğu için önceden rezervasyon yaptırmak önemli.'