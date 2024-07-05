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Ayvalık'ta Mutlaka Gitmeniz Gereken Restoranlar ve Meyhaneler! Peki Ayvalık'ta Ne Yenir?

Ayvalık'ta Mutlaka Gitmeniz Gereken Restoranlar ve Meyhaneler! Peki Ayvalık'ta Ne Yenir?

tatil Balıkesir Restoran
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 15:06

Gün doğumunda açılmayı bekleyen tekneler, Rumlardan kalan eski taş evlerin bulunduğu tarih kokan sokaklar… Kuzey Ege'nin güzeli Ayvalık ve 22 adası her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin gözdesi oluyor. Geçmişten günümüze tarihin canlı tanığı Cunda adası, yaz kış fark etmeksizin her zaman renkli sokaklarıyla tarihi yaşatmaya devam ediyor. Peki, lezzetli mutfağı, çok çeşitli peynirleri, enfes mezeleri, köklerine bağlı kalarak modernize edilmiş yeni nesil restoranları ve kendine has mutfağı ile Ayvalık'ta ne yenir? 

İşte, Ayvalık'ın en iyi restoran ve meyhaneleri...

Ayvalık'ın En İyi Restoranları ve Meyhaneleri: Ayvalık'ta Yenir?

Ayvalık'ın En İyi Restoranları ve Meyhaneleri: Ayvalık'ta Yenir?

Türkiye'nin en popüler tatil mekanlarından biri olan Ayvalık, eşsiz güzelliği ile Kuzey Ege'nin güzeli oluyor. Madra Dağı, Küçükköy, Çamlık, Sarımsaklı, Kozak Yaylası, Altınova ve Cunda'nın sokaklarını görenler buradan gitmek istemiyor. 

Cunda'da balık yemeden, Altınova'da Boşnak böreği tatmadan, Madra'da şarap içmeden ve Ayvalık'ta tost yemeden gitmemeniz gereken bir gastronomi turuna hazır olun.

1. L’arancia Cunda

1. L’arancia Cunda

İtalyan mutfağının sevilen lezzetleriyle L’arancia, eskiyi modernize ederek yeni nesil ama köklerine bağlı kalarak hazırlanmış konsept ve yemekleriyle harika bir tercih olacaktır.

Adres: Mithat Paşa Mahallesi Çarşı Cad. 6  Cunda, Ayvalık 10405

Telefon: 0542 499 32 42

Ziyaretçi Yorumu 

'Bir yemek süper bir karşılama iyi ki gitmişiz Koray bey tekrar teşekkürler her yediğimiz ayrı bir lezzetti ve özeldi tekrar görüşmek üzere.'

2. Mithra Restaurant

2. Mithra Restaurant

Eski fabrikanın eşsiz dokusu, denizin yakamozu eşliğinde güzel bir akşam yemeği yemek isteyenler Mithra Restaurant'ı tercih edebilir. Müzik eşliğinde güzel bir gecede enfes tatlarla buluşmaya hazır olun. 

Adres: Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı. No:19 AYVALIK (Eski Tariş Fabrikası)

Telefon: 0554 646 43 86

Ziyaretçi Yorumu

'Atmosfer bir harika, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde ağırlandık. Deniz mahsüllü Linguine yedim ve çok sevdim.'

3. Felicita Cunda

3. Felicita Cunda

Felicita, balık dışında alternatif lezzetler arayanlar için ideal bir mekan. Anne eli değmiş gibi lezzetli yemekleri ve makarnaları sayesinde bu küçük aile işletmesinin müdavimi olacaksınız.

Adres: Namık Kemal, Cunda Adası, Belediye Sk. 6/1, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0546 762 46 55

Ziyaretçi Yorumu

'Küçük sevimli bir mekan. Çalışanlar çok nazik ve misafirperver, güler yüzlü… Yoğunluk olduğu için makarnalarımızı biraz beklemek durumunda kaldık ancak önceden durumu bildirdikleri için hazırlıklıydık. Ancak beklediğimize değdi makarnaları çok beğendik Şarap tercihimizi shiluh turabdin den yana yaptık kekremsi tat seviyorsanız beğeneceksiniz Kısaca biz ailecek beğendik tavsiye ederiz.'

4. Yuri Chefs’ Table x Yuri Gastro Bar

4. Yuri Chefs’ Table x Yuri Gastro Bar

Ayvalık'ın ara sokaklarında dolaşırken mutlaka önünden geçeceğiniz ve kendinizi içeri girmekten alı koyamacağınız bir mekan, Yuri Chefs’ Table. Burada huzur, müzik, kokteyller ve lezzetli yemekler sizi bekliyor. 

Adres: Fevzipaşa - Vehbibey, Barbaros Cd. No:77, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0532 483 87 81

Ziyaretçi Yorumu

'Yemekler ve canlı müzik mükemmeldi. Özellikle Zeytinlik adlı kokteyli şiddetle tavsiye ediyorum, mutlaka tadın. Mekan sessiz ve çok keyifli.'

5. Lal Girit Mutfağı

5. Lal Girit Mutfağı

Konumu, tarzı ve mezeleriyle beğenilen Lal Girit, Cunda'da ne yenir ne içilir sorunun cevabının hakkını veren geleneksel sahil kasabası mekanlarından biri.

Adres: Namık Kemal, Ayvalık Cd. No:20, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0543 961 88 35

Ziyaretçi Yorumu

'Tavsiye üzerine gittik, çok keyif aldım çok beğendim. Lokasyon bina yapısı çok çok iyi. Meze yedik mezeler harika özellikle kabağın rüyası işletmecinin sohbeti çok keyif verdi. Fiziki koşullar biraz dar ama biz gittiğimiz de kimse olmadığı için keyif aldık. Şiddetle tavsiye ediyorum…'

6. Bay Nihat Cunda

6. Bay Nihat Cunda

Lezzetin adresi, ünlülerin tercihi Bay Nihat da Cunda'da konuklarını ağırlıyor. Bu eşsiz mekan, taze ve lezzetli balıklar yemek isteyenleri Ayvalık mezeleriyle buluşturuyor. 

Adres: Mithatpaşa, Bay Nihat Lale Otel, Cumhuriyet Cd. No:12, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0266 327 10 63

Ziyaretçi Yorumu 

'Muhteşem yemeklerle muhteşem deniz manzarası. Birinci sınıf hizmet ve hoş bir ortam'

7. Uno Pizza Restaurant

7. Uno Pizza Restaurant

Tercihi balık olmayanların adresi, Cunda Uno Pizza Restaurant. Burada yalnızca pizza değil, birbirinden lezzetli tatlar ve keyifli bir akşam da sizi bekliyor. 

Adres: Mithatpaşa, Çarşı Cd. No:1, 10400 Alibey Adası/Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0266 327 18 28

Ziyaretçi Yorumu

'Gerçekten güzel bir deneyim, mükemmel yemekler. Bunun dışında atmosfer ve çatıdan manzara çok güzel.'

8. Şef Mehmet'in Balık Evi

8. Şef Mehmet'in Balık Evi

Deniz mahsulleri ve zeytinyağlılar ile konuklarını ağırlıyor Şef Mehmet'in Balık Evi. Cunda'nın hemen girişinde yer alan işletmede, salaş ve huzurlu bir atmosferde rakı balık yapabilirsiniz. Kış aylarında sobanın başında mavi, beyaz masalarda bir Ege klasiği yaşayabilirsiniz. 

Adres: Mithatpaşa Mahallesi Mektep Sokak No: 33 Ayvalık/ Balıkesir

Telefon: 0506 140 09 78

Ziyaretçi Yorumu 

'Kabak çiçeği dolması, lakerda, enginar kızartması, beyaz peynir, kalamar dolma, karides söğüş daha fazla yazmayalım hepsi çok iyidir her sene gelir burada kayıntı yapar eğlenir gideri ellerinize sağlık.'

9. Son Vapur Restoran

9. Son Vapur Restoran

Arnavut kaldırım Cunda sokaklarında salaş bir mekan, lezzetli yemekler sizi bekliyor. Son Vapur Restoran'da mavi beyaz bir atmosferde yemek yiyeceksiniz. 

Adres: Belediye Cad. Çarşı Sok. No:3, Cunda Adası Türkiye

Telefon: 0544 316 72 60

Ziyaretçi Yorumu

'Olağanüstü güler yüzlü personeli ile en lezzetli yer! Oraya 4 kez gittim ve asla hayal kırıklığına uğramadım. Sadece bazen biraz müzik yüksek olabiliyor.'

10. İki Kişilik Restaurant

10. İki Kişilik Restaurant

Dünyanın ilk iki kişilik restoranı ise baş başa nezih bir aşkam geçirmek isteyenlerin tercihi. İki Kişilik Restaurant'ta usta bir şefin elinden çıkan lezzetlerle Ayvalık manzarasına doyacaksınız. 

Adres: İsmetpaşa, 2. Fethiye Cd. 7. Sk. No:19, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0531 635 64 91

Ziyaretçi Yorumu 

'O kadar guzel ortam ve ambians ki anlatilmaz yaşanir demek istiyorum. İsletme sahibi Can bey mukemmel birisi hatta tek kisilik dev kadro diyebilirim'

11. Cunda Luna

11. Cunda Luna

Cunda'nın merkezinde sokağın enerjini hissetmek isteyenlerin tercihi Luna Restaurant oluyor. Şık, sade ve keyifli bir akşamda burada lezzetli yemekler yemeğe ve özel kokteyller tatmaya hazır olun. 

Adres: Namık Kemal, Cunda, Adası, Hayat Cd. no 7, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0507 410 71 45

Ziyaretçi Yorumu 

'Harika bir yemek yedik. Başka yerlerde sunulan bol meze ve balık yemeklerine biraz ara vermek istedik. Beşimizin de biftek, pizza, salata ve makarna gibi mükemmel yemekleri vardı. Hizmet olağanüstüydü...'

12. Ayna Restaurant

12. Ayna Restaurant

Yemek yemek için bu restoranı seçenler kendileri için farklı bir yeri olduğunu söylüyor. Farklı lezzetlerdeki mezeleri ve özellikle dana yanak Ayna Restaurant'ın denemeniz gereken yemeklerden.

Adres: Namık Kemal, Çarşı Cd. No:22, 10405 Cunda Adası/Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0266 327 27 25

Ziyaretçi Yorumu

'Tadım mutfağı olarak düzgün ve kaliteli ürünler bulabileceğiniz ambiyansı da düzgün bir restoran. Özellikle Lokal mutfak için tavsiye edilir.'

13. Cunda Cazibe Restoran

13. Cunda Cazibe Restoran

Öyle bir yer düşünün ki siz içkinizi yudumlarken, restoranın güzelim mezelerini tadarken güneşin batışını iskeleden izliyorsunuz. Hayali bile güzel olan bu durumu yaşamak istiyorsanız Cazibe Cunda tam size göre.

Adres: Mithatpaşa, Cunda Adası, Mevlana Cd. 2. Sk., 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0266 327 10 12

Ziyaretçi Yorumu

'Hem servis hem yemekler hem de mezeleri çok güzeldi. Mekânın sahibi çok ilgiliydi. Müzik ve ortam gayet güzel. Özellikle kadayıflı karides, fava ve levrek simit favorimiz oldu. Giderseniz memnun kalırsınız ancak dolu olduğu için önceden rezervasyon yaptırmak önemli.'

14. Dantela Cunda

14. Dantela Cunda

Salatasından mezesine, kabak çiçeği dolmasından midyesine kadar her yiyeni memnun eden lezzetli menüsü ile Dantela Cunda sizi kendine çağırıyor. Yemeklerde olduğu kadar müzik konusunda da gayet başarılılar.

Adres: Mithat Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No: 14, Namık Kemal, Cunda 

Telefon: 0530 821 70 00

Ziyaretçi Yorumu

'Cunda Adası der ve susarım. Sahil kasabasında balık hayali vardır ya herkesin işte tam da bura nokta atışı hayalinizi gerçek yapabilir. Çok güzeldi.'

15. Cunda Yakamoz Avlu

15. Cunda Yakamoz Avlu

Portakallı sardalyası ile balık sevenlerin memnun ayrıldığı Yakamoz Avlu Restaurant, lezzet konusunda gayet başarılı. 1800'lü yıllarda yapılan bu mekanda yenilen yemeğe ayrı bir hava katıyor.

Adres: Hayat Caddesi no :14 , Namık Kemal Mahallesi,Alibey Adası, Ayvalık 10405

Telefon: 0266 327 19 19

Ziyaretçi Yorumu

'Mezeler harikaydı. Özellikle sıcak ot enfes. Kömür ateşinde pişen sardalya şiddetle tavsiye edilir. Cunda’nın hareketliliğinde sakinlik arıyorsanız burası tam aradığınız yer.'

16. Tik Mustafa'nın Yeri

16. Tik Mustafa'nın Yeri

Ayvalık sokaklarında rakı içmek ve yerel lezzetleri tatmak isteyenlerin adresi Tik Mustafa'nın Yeri! Yılın her mevsimi şehrin sevilen mekanlarından biri olan Tik Mustafa'da müzik eşliğinde güzel bir akşam sizi bekliyor. 

Adres: Fevzi paşa Mah. Cumhuriyet Cad. Sok 1 Ara 1 No:6, Ayvalık 10400 Türkiye

Telefon: 0266 312 38 30

Ziyaretçi Yorumu

'Kış aylarında bile hafta sonları yer bulmanın çok zor olduğu, rezervasyonunuzu mutlaka önceden yaptırmanız gereken bir yer. Mezeleri muhteşem , ortam güzel , çalışanlar ve Sahibi her masayla ayrı ayrı ilgileniyor üstelik fiyatları da böylesi güzel bir yer için oldukça uygun, bir restorandan başka ne istersiniz ki, teşekkürler.'

17. Macaron Petra

17. Macaron Petra

Kabak çiçeğini tulum peynirli denemiş miydiniz? Çıtır çıtır bu lezzeti tatmak, portakallı sardalya ile yaz sıcağında ferahlamak için Macaron Petra'yı da ziyaret etmelisiniz. Ayvalık sokaklarında şehrin huzuruna ve tadına varacaksınız. 

Adres: Fevzi Paşa Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi No 69, Ayvalık 10400

Telefon: 0535 032 60 60

Ziyaretçi Yorumu

'Ayvalık'ta en sevdiğim mekan, güzel yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, çok güzel iç mekana ve güzel bir atmosfere sahip! Sahibi Hakan da inanılmaz çok iyi bir insan.'

18. Bonus: Sister's

18. Bonus: Sister's

Son olarak Ayvalık'ın eşsiz lezzetlerini denizin ortasında deneyimlemek isteyenler için de bir önerimiz var. Yemekli bir turda kökleri Girit'e dayanan bir aile tarafından işletilen teknede, enfes mezelerle unutulmaz bir ziyafet yaşayabilirsiniz. Ayvalık'ın eşsiz koylarının tadı, Sister's ile gün batımında çıkar. 

Adres: Tostçular Çarşısı Karşısı Ayvalık / Balıkesir

Telefon: 0541 718 47 91

Instagram: @sisters.ayvalik

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'Sayenizde Çok güzel bir gün geçirdik güler yüzlü ve samimi güzel insanlara Sister's ailesi ve ati kardeşimize teşekkür ederiz'

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