Ayvalık'ta Mutlaka Gitmeniz Gereken Restoranlar ve Meyhaneler! Peki Ayvalık'ta Ne Yenir?

Gün doğumunda açılmayı bekleyen tekneler, Rumlardan kalan eski taş evlerin bulunduğu tarih kokan sokaklar… Kuzey Ege'nin güzeli Ayvalık ve 22 adası her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin gözdesi oluyor. Geçmişten günümüze tarihin canlı tanığı Cunda adası, yaz kış fark etmeksizin her zaman renkli sokaklarıyla tarihi yaşatmaya devam ediyor. Peki, lezzetli mutfağı, çok çeşitli peynirleri, enfes mezeleri, köklerine bağlı kalarak modernize edilmiş yeni nesil restoranları ve kendine has mutfağı ile Ayvalık'ta ne yenir?

İşte, Ayvalık'ın en iyi restoran ve meyhaneleri...