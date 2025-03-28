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ABD İç Güvenlik Bakanı Noem Suç İşleyen Göçmenleri El Salvador’daki CECOT Hapishanesi ile Tehdit Etti

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem Suç İşleyen Göçmenleri El Salvador’daki CECOT Hapishanesi ile Tehdit Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 20:58 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 21:08

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Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkanlık görevine getirilmesi, ülkenin göçmen politikalarında önemli dönüşümleri beraberinde getirdi. Trump dönemi, ABD'deki göçmenler için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Başkanlık seçimlerinin hemen ardından, düzensiz göçmenlere yönelik politikalar daha da sıkılaştırıldı ve binlerce kişi ülke dışına gönderildi. 

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador’da, en azılı suçluları barındırması ile bilinen CECOT Hapishanesi'ni ziyaret etti ve burada ülkesindeki düzensiz göçmenlere uyarıda bulundu. Hapishanedeki mahkumların önünde video çeken Noem “Trump ile suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin. Gitmezseniz sizi tutuklayacağız ve kendinizi bu hapishanede bulabilirsiniz.” dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

CECOT hapishanesi dünyanın en azılı suçlularının bulunması ile biliniyor. Ayrıca hapishanedeki kurallar ve tedbirlerle bir distopya filmini aramıyor.

CECOT hapishanesi dünyanın en azılı suçlularının bulunması ile biliniyor. Ayrıca hapishanedeki kurallar ve tedbirlerle bir distopya filmini aramıyor.

Daha önce Alper Rende ve Ruhi Çenet de dahil dünyanın ünlü Youtuber'ları bu hapishaneye ziyarette bulunmuştu.

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Biz de CECOT ile ilgili detaylı bilgiyi sizinle burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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