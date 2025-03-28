ABD İç Güvenlik Bakanı Noem Suç İşleyen Göçmenleri El Salvador’daki CECOT Hapishanesi ile Tehdit Etti

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkanlık görevine getirilmesi, ülkenin göçmen politikalarında önemli dönüşümleri beraberinde getirdi. Trump dönemi, ABD'deki göçmenler için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Başkanlık seçimlerinin hemen ardından, düzensiz göçmenlere yönelik politikalar daha da sıkılaştırıldı ve binlerce kişi ülke dışına gönderildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador’da, en azılı suçluları barındırması ile bilinen CECOT Hapishanesi'ni ziyaret etti ve burada ülkesindeki düzensiz göçmenlere uyarıda bulundu. Hapishanedeki mahkumların önünde video çeken Noem “Trump ile suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin. Gitmezseniz sizi tutuklayacağız ve kendinizi bu hapishanede bulabilirsiniz.” dedi.