Sokak Röportajında Bir Kadın Salatalık, Biber ve Patlıcan Gibi Sebzeleri 'Lüks' Olarak Tanımladı

Gıda maliyetlerindeki sürekli artış, tüketicilerin beslenme rutinlerinde belirgin bir dönüşüm yaratıyor. Her geçen gün daha da yükselen bu fiyatlar, vatandaşların alışveriş seçeneklerini ve yemek tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Bu durum, tüketicilerin hem maddi durumlarını hem de sağlık durumlarını etkileyebiliyor.

Sokak röportajında bir kadına ekonomi hakkındaki yorumları soruldu. İnsanların 'lüks' gıdaları tüketmeye çalıştığını, bu yüzden pahalılıktan şikayet ettiklerini savunan kadın salatalık, biber ve patlıcana lüks dedi.