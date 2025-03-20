Sokak Röportajında Bir Kadın Salatalık, Biber ve Patlıcan Gibi Sebzeleri 'Lüks' Olarak Tanımladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHEcDP...
Gıda maliyetlerindeki sürekli artış, tüketicilerin beslenme rutinlerinde belirgin bir dönüşüm yaratıyor. Her geçen gün daha da yükselen bu fiyatlar, vatandaşların alışveriş seçeneklerini ve yemek tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Bu durum, tüketicilerin hem maddi durumlarını hem de sağlık durumlarını etkileyebiliyor.
Sokak röportajında bir kadına ekonomi hakkındaki yorumları soruldu. İnsanların 'lüks' gıdaları tüketmeye çalıştığını, bu yüzden pahalılıktan şikayet ettiklerini savunan kadın salatalık, biber ve patlıcana lüks dedi.
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Ülkemizde her alanda yaşanan fiyat artışı elbette sebze, meyve fiyatlarını da etkiledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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