Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Bir Öğrenci Bir Yandan Raporunu Yetiştirmeye Çalıştı

Önce diploması iptal edilen ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlayan süreç hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz gün peş peşe gelen bu haberlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, kendisine destek olmak için sokağa çıktı. Saat 20:30'da Saraçhane'de toplanan kalabalığı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve oğlu karşıladı. Dilek İmamoğlu bir de konuşma yaptı.

Saraçhane'ye gidenler arasında yoğunlukla gençler vardı. Bir öğrencinin eylem sırasında raporunu yetiştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.