Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Bir Öğrenci Bir Yandan Raporunu Yetiştirmeye Çalıştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@killyr.idols/...
Önce diploması iptal edilen ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlayan süreç hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz gün peş peşe gelen bu haberlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, kendisine destek olmak için sokağa çıktı. Saat 20:30'da Saraçhane'de toplanan kalabalığı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve oğlu karşıladı. Dilek İmamoğlu bir de konuşma yaptı.
Saraçhane'ye gidenler arasında yoğunlukla gençler vardı. Bir öğrencinin eylem sırasında raporunu yetiştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerine evinden alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Saraçhane'ye hem halk hem de pek çok siyasi için giderek İmamoğlu'na desteğini gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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