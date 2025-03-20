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Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Bir Öğrenci Bir Yandan Raporunu Yetiştirmeye Çalıştı

Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Giden Bir Öğrenci Bir Yandan Raporunu Yetiştirmeye Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2025 - 16:27

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Önce diploması iptal edilen ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlayan süreç hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz gün peş peşe gelen bu haberlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, kendisine destek olmak için sokağa çıktı. Saat 20:30'da Saraçhane'de toplanan kalabalığı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve oğlu karşıladı. Dilek İmamoğlu bir de konuşma yaptı. 

Saraçhane'ye gidenler arasında yoğunlukla gençler vardı. Bir öğrencinin eylem sırasında raporunu yetiştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@killyr.idols/...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerine evinden alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerine evinden alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haberi alan destekçileri de soluğu Vatan Caddesi'nde aldı fakat polis önlemleriyle karşılaştılar. Bunun ardından Saraçhane'deki İBB binasına giden halk CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla saat 20:30'da aynı yerde toplanma kararı aldı.

Saraçhane'ye hem halk hem de pek çok siyasi için giderek İmamoğlu'na desteğini gösterdi.

Saraçhane'ye hem halk hem de pek çok siyasi için giderek İmamoğlu'na desteğini gösterdi.

Eylemde daha çok gençlerin yer alması dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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